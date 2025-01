W 1984 roku Tina Turner wydała – uznany dziś za legendarny – album "Private Dancer". Miał się na nim znaleźć utwór "Hot For You, Baby", który jednak nigdy nie ujrzał światła dziennego. Teraz, po przeszło czterech dekadach, piosenka została odnaleziona i będzie wydana w ramach reedycji krążka gwiazdy. Premiera zaplanowana jest na wczesną wiosnę.

Tina Turner w 1987 roku / Zoran Veselinovic / Avalon / PAP

Album "Private Dancer" opiewa w takie przeboje, jak "What’s Love Got To Do With It" czy "Better Be Good To Me". Właśnie dzięki tej płycie - nominowanej do nagrody Grammy - Turner zawdzięcza odrodzenie swojej kariery.

Na potrzeby tego albumu powstała również piosenka "Hot For You, Baby", która została nagrana w Capital Studios w Hollywood. Utwór jednak nigdy nie pojawił się na płycie. Teraz, po 40 latach, piosenka została odnaleziona i doczeka się swojej premiery.

Jak informuje BBC, piosenkę wyróżnia rockowy charakter i mocne gitarowe brzmienia. Utwór został wyprodukowany przez Johna Granta i jest autorstwa australijskich muzyków George’a Younga oraz Harry’ego Vandy.

Na jubileuszowej, pięciopłytowej reedycji "Private Dancer", znajdą się nie tylko doskonale znane przeboje Turner, ale także nowe aranżacje jej utworów oraz nagranie z koncertu artystki w Birmingham z 1985 roku, podczas którego gościnnie wystąpili David Bowie i Bryan Adams, a także do tej pory nieznany utwór "Hot For You, Baby".

Punkt zwrotny w karierze Tiny Turner

Bestsellerowy krążek "Private Dancer" był punktem zwrotnym w karierze artystki. Podczas związku z Ike’em Turnerem gwiazda była przez niego maltretowana psychicznie i fizycznie. Po rozwodzie natomiast znalazła się na skraju ubóstwa.

O burzliwym życiu piosenkarki opowiada dokument "Tina" z 2021 roku, który otrzymał Telewizyjną Czarną Szpulę oraz trzy nominacje do nagrody Emmy.



W 2010 roku magazyn "Rolling Stone" umieścił Tinę Turner w zestawieniu 100 najwybitniejszych artystów wszech czasów. Według szacunków jej albumy sprzedały się w rekordowym nakładzie 180 milionów egzemplarzy.

Gwiazda zmarła 24 maja 2023 roku w wieku 83 lat, po długiej walce z chorobą. Piosenkarka zmagała się z niewydolnością nerek.