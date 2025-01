W wieku 78 lat zmarła Marianne Faithfull - brytyjska piosenkarka i aktorka. Jak podaje BBC, artystka odeszła dziś w Londynie, w otoczeniu rodziny.

Marianne Faithfull na zdjęciu z 2007 r. / INGA KUNDZINA / PAP/EPA

Największym hitem w karierze Marianne Faithfull była piosenka "As Tears Go By" wydana w latach 60. XX wieku.

Artystka miała na swoim koncie występy w takich filmach jak "Dziewczyna na motocyklu", "Intymność " czy "Maria Antonina".

Marianne Faithfull i Mick Jagger na zdj. z 1969 r. / PA / PAP/PA

Reuters przypomina, że w młodości Marianne Faithfull była partnetką Micka Jaggera. Gdy ich relacja się skończyła, popadła w anoreksję i uzależnienia od heroiny. Przez pewien czas była bezdomna.

Faithfull wydała 21 solowych albumów. Napisała też 3 książki autobiograficzne. Jej ostatni album - "She Walks in Beauty" - miał premierę w 2021 r. Jej twórczość to połączenie różnych stylów muzycznych - m.in. rocka, jazzu, bluesa i new wave.

Marianne Faithfull na zdj. z 2009 r. / JEAN-CHRISTOPHE BOTT / PAP/EPA

W 2020 r. artystka zachorowała na Covid-19 i zapadła w śpiączkę. Lekarze nie byli pewni, czy uda się ją uratować.

Po tym, jak stan jej zdrowia się poprawił, Faithfull uskarżała się na objawy tzw. long Covidu - m.in. zmęczenie, trudności z oddychaniem i problemy z pamięcią.

W ostatnich latach Faithfull miała również inne problemy zdrowotne. Chorowała na zapalenie wątroby typu C oraz raka piersi.