57-letni amerykański aktor i producent Patrick Muldoon zmarł nagle w niedzielę wskutek zawału serca - poinformował jego menedżer, cytowany przez magazyn „Variety”.

Aktor Patrick Muldoon zmarł w wieku 57-lat / AFF/ABACA/Abaca/East News / East News

Muldoon w latach 1992-1995 oraz 2011-2012 grał w amerykańskim serialu "Dni naszego życia", emitowanym od połowy lat 60.

W 1997 roku Muldoon zagrał także w kultowej produkcji s-fi - "Żołnierze kosmosu".

Jego ostatnim filmem, w którym zagrał, był thriller "Dirty Hands" z Denise Richards i Michaelem Beachem.

Dwa dni przed śmiercią wyraził ekscytację na Instagramie, informując że pracuje nad nowym filmem "Kockroach" w reżyserii Matta Rossa, w którym wystąpią m.in. Chris Hemsworth i Alec Baldwin.

Patrick Muldoon pozostawił partnerkę Miriam Rothbart, rodziców Deannę i Patricka Muldoona Seniora, siostrę Shana oraz szwagra Ahmeta Zappę, a także siostrzenicę Halo i siostrzeńca Arrowa Zappę.



