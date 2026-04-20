W poniedziałek przed Sądem Rejonowym w Opolu miał rozpocząć się proces znanego sportowca i strongmana Mariusza P., oskarżonego o nielegalną reklamę gry hazardowej. Jednak sąd zdecydował o odroczeniu rozprawy z powodu braków formalnych w dokumentacji przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową. Sprawa budzi duże zainteresowanie ze względu na popularność oskarżonego oraz kontrowersje wokół zarzutów.

Sprawa znanego strongmana przed sądem

W poniedziałek, 20 kwietnia, przed Sądem Rejonowym w Opolu miał rozpocząć się proces znanego sportowca i strongmana, Mariusza P. Oskarżenie dotyczy nielegalnej reklamy gry hazardowej, której miał się dopuścić, promując ją w internecie. Według Krajowej Administracji Skarbowej, sportowiec zamieszczał w sieci zdjęcia w koszulce z napisem "Pudzianator", co miało stanowić formę reklamy gry hazardowej.



Oskarżenie wobec Mariusza P. opiera się na zarzucie promowania gry hazardowej w sposób niezgodny z prawem. Według oskarżyciela, sportowiec miał reklamować grę m.in. na różnych portalach internetowych, co jest czynem zagrożonym karą grzywny do 10 tysięcy złotych.

Obrończyni sportowca, mecenas Katarzyna Antkowiak, zwróciła uwagę na poważne braki formalne w akcie oskarżenia. Jak podkreśliła, z dokumentów nie wynika, w jakim dokładnie okresie i jakie konkretne działania Mariusza P. zostały uznane za naruszenie prawa. Jej zdaniem, zarzuty są zbyt ogólne, przez co skuteczna obrona jest niemożliwa. Dodała również, że słowo "Pudzianator" mogło funkcjonować jako pseudonim sportowca jeszcze zanim zostało powiązane z nazwą gry hazardowej.

Z kolei przedstawicielka Krajowej Administracji Skarbowej zapewniła, że materiał dowodowy przekazany sądowi jest zwięzły, ale dobrze przygotowany i oparty na konkretnych przykładach.



Sąd odracza proces

Mariusz P. nie pojawił się na rozprawie. Sąd, po wysłuchaniu stron, zdecydował się odroczyć rozpoczęcie procesu. Powodem było niepoinformowanie prokuratury przez urząd celno-skarbowy o postawionych zarzutach oraz konieczność uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji. Sąd podkreślił, że dopiero po uzupełnieniu tych braków możliwe będzie kontynuowanie postępowania.

Na razie nie wiadomo, kiedy proces zostanie wznowiony. Sąd oczekuje na uzupełnienie dokumentów przez urząd celno-skarbowy. Dopiero po spełnieniu wymogów formalnych sprawa będzie mogła być rozpatrywana merytorycznie.

Sprawa Mariusza P. budzi duże zainteresowanie opinii publicznej ze względu na popularność sportowca oraz kontrowersje wokół reklamowania gier hazardowych przez osoby publiczne. W najbliższych tygodniach można spodziewać się kolejnych informacji dotyczących tego głośnego procesu.