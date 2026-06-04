W wieku 56 lat zmarła Marjane Satrapi, francusko-irańska autorka komiksów i filmów animowanych - poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na otoczenie artystki.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Marjane Satrapi zasłynęła m.in. komiksem i filmem "Persepolis".
"Marjane Satrapi umarła ze smutku nieco ponad rok po śmierci Mattiasa Ripy, jej męża i miłości jej życia" - napisano w oświadczeniu przekazanym AFP przez jej bliskich.
Ripa zmarł 8 kwietnia zeszłego roku.
Wkrótce więcej informacji.