W wieku 56 lat zmarła Marjane Satrapi, francusko-irańska autorka komiksów i filmów animowanych - poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na otoczenie artystki.

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Marjane Satrapi zasłynęła m.in. komiksem i filmem "Persepolis".

"Marjane Satrapi umarła ze smutku nieco ponad rok po śmierci Mattiasa Ripy, jej męża i miłości jej życia" - napisano w oświadczeniu przekazanym AFP przez jej bliskich.

Ripa zmarł 8 kwietnia zeszłego roku.

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