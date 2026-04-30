​Od 1 czerwca w Chorwacji mają zacząć obowiązywać nowe, surowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego. Zmiany dotkną także polskich turystów, którzy coraz chętniej wybierają ten kraj na wakacje.

Zmiany opisał portal Onet.

Najważniejsza nowość to obowiązek podawania specjalnego numeru rejestracyjnego przy rezerwacji noclegu. Każdy apartament, dom czy pokój wynajmowany turystom będzie musiał posiadać taki numer. Bez niego nie będzie można oferować zakwaterowania na popularnych platformach, takich jak Airbnb czy Booking.com.

Nowe przepisy mają na celu walkę z nielegalnym wynajmem i szarą strefą w turystyce. Chorwacki rząd zapowiada także rozszerzenie uprawnień kontrolnych - oprócz inspekcji państwowej, kontrole będą mogły przeprowadzać także służby celne i gminne. Wszystkie formalności związane z klasyfikacją czy wydawaniem zezwoleń mają być obsługiwane przez centralny rejestr cyfrowy.

Wynajmujący, którzy nie będą odprowadzać opłaty klimatycznej, mogą stracić zezwolenie na działalność. Nowe przepisy przewidują także częstsze kontrole obiektów noclegowych.

Szykowane są także zmiany dotyczące bezpośrednio turystów - w lokalach gastronomicznych wprowadzony zostanie zakaz serwowania i spożywania napojów energetycznych.

Projekt ustawy jest obecnie konsultowany - uwagi można zgłaszać do 18 maja. Przewidziano okres przejściowy, który ma ułatwić dostosowanie się do nowych wymogów.

Zmiany są istotne dla Polaków - w 2025 roku Chorwację odwiedziło 1,24 mln turystów z Polski - pisze Onet, powołując się na dane Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. To wzrost o ponad 6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.