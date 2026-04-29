Nawet trzy lata więzienia i 150 tys. euro grzywny grozi dwóm Amerykankom, które wykupiły wszystkie homary z restauracji we włoskich Pompejach, a następnie uwolniły je na plaży. Kobiety mogą mieć poważne kłopoty z prawem za wypuszczenie do morza gatunków obcych w tym środowisku.
Jak informują lokalne neapolitańskie media chodzi o dwie turystki z Teksasu - matkę i córkę. W jednej z restauracji w Pompejach Amerykanki wykupiły wszystkie homary ze znajdującego się tam akwarium, koło którego siedziały przy stoliku.
Właścicieli tego lokalu poprosiły, aby zawieźli je na plażę w miejscowości Castellammare di Stabia. Tam kobiety wypuściły wszystkie homary do morza. Całe zdarzenie nagrały na filmie.