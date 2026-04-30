Sąd w Jaworznie (woj. śląskie) zdecydował o aresztowaniu 30-letniego mężczyzny podejrzanego o uporczywe nękanie 18-letniej znajomej oraz kierowanie gróźb wobec niej i jej rodziny. Sprawca wykorzystywał do swoich działań sztuczną inteligencję, generując materiały mające zastraszyć ofiary. Grozi mu do 8 lat więzienia.

/ Komenda Miejska Policji w Jaworznie /

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Jaworznie, 30-latek od dłuższego czasu utrzymywał kontakt z pokrzywdzoną, wysyłając jej od kilku do kilkunastu wiadomości dziennie.

Mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony 18-latki oraz blokowania przez nią kolejnych kont, mężczyzna nie ustępował i zakładał nowe profile, by kontynuować swoje działania.

Wulgaryzmy, groźby i sztuczna inteligencja

Według ustaleń policji sprawca nie tylko nękał 18-latkę wiadomościami o charakterze wulgarnym i seksualnym, ale również wykorzystywał nowoczesne technologie.

"Sprawca kierował do pokrzywdzonej wiadomości o charakterze wulgarnym i seksualnym, a także tworzył wyobrażone relacje, które przedstawiał jako rzeczywiste. Dodatkowo wykorzystywał sztuczną inteligencję do generowania i przerabiania materiałów - w tym zdjęć oraz filmów, w których symulował przemoc wobec członka rodziny kobiety" – przekazali funkcjonariusze z Jaworzna.

Działania podejrzanego nie ograniczały się jedynie do samej 18-latki.

Mężczyzna nachodził ją w miejscu zamieszkania, a także rozszerzył swoje działania na jej najbliższych. Wysyłał im obraźliwe wiadomości oraz kierował wobec nich groźby.

Trzymiesięczny areszt i groźba więzienia

Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.