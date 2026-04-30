Koszt wojny z Iranem może być nawet dwukrotnie wyższy, niż wynika z szacunków Pentagonu przedstawionych w środę w Izbie Reprezentantów - oceniła stacja CNN, powołując się na trzech informatorów zaznajomionych ze sprawą. Rzeczywiste koszty mogą wynosić, według CNN, nawet 40-50 mld dolarów. Kwota wskazana przez kontrolera finansowego Pentagonu - 25 mld dolarów - to koszt głównie zużytej amunicji. Nie obejmuje ona zniszczeń amerykańskich instalacji wojskowych.

Zdjęcie poglądowe / -/AFP / East News

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Szacunki Pentagonu są niedokładne?

Jak wskazała telewizja CNN - powołując się na trzech informatorów zaznajomionych ze sprawą - rzeczywiste koszty wojny USA z Iranem mogą wynosić nawet 40-50 mld dolarów. Tymczasem według Julesa Hursta, urzędnika odpowiedzialnego za finanse Pentagonu, koszt ten wyniósł dotychczas 25 mld dolarów.

Jak przekazał Hurst w środę w Izbie Reprezentantów, kwota ta to głównie koszt zużytej amunicji. W tej chwili wydajemy około 25 mld dolarów na operację Epicka Furia. Większość z tego to amunicja, ale część to koszt naprawy i zastąpienia uszkodzonego sprzętu - powiedział.

Zdaniem CNN realne koszty wojny z Iranem są nawet dwukrotnie wyższe, ponieważ wartość wskazana przez Hursta nie obejmuje poważnych zniszczeń amerykańskich instalacji wojskowych w regionie ani kosztów ich odbudowy.

W Kongresie Hurst przyznał, że jeszcze nie wyceniono ostatecznej wysokości strat związanych ze zlokalizowanymi w terenie instalacjami militarnymi. Jak zauważył, ich wysokość zależeć będzie od tego, "jak i czy zostaną odbudowane". Dodał, że partnerzy Stanów Zjednoczonych będą mogli wnieść wkład w odbudowę.

Zniszczenia amerykańskich instalacji

Ataki na cele w Zatoce Perskiej, przeprowadzone przez Iran na początku wojny z USA i Izraelem, w ciągu zaledwie 48 godzin znacząco uszkodziły co najmniej dziewięć amerykańskich baz wojskowych. To między innymi obiekty w Bahrajnie, Kuwejcie, Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze - podkreśliła stacja.

Zniszczone zostały także kluczowe amerykańskie systemy radarowe, w tym THAAD, w Jordanii oraz budynki, w których znajdowały się podobne systemy radarowe w dwóch lokalizacjach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W irańskim ataku na bazę lotniczą w Arabii Saudyjskiej został również zniszczony samolot wczesnego ostrzegania E-3 Sentry.

Jak zauważyła telewizja CNN, po sześciu dniach wojny Pentagon informował Kongres, że koszt działań w Zatoce Perskiej sięgnął 11 mld dolarów. Departament Wojny USA wnioskował w marcu o przyznanie dodatkowych 200 mld na toczący się konflikt - podała stacja.