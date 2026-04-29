W nowym rankingu 50 najlepszych plaż świata, za najbardziej wyjątkową uznano filipińską plażę Entalula. Jej atutami są majestatyczne klify, krystaliczna woda i odosobnienie. Ranking powstał na podstawie opinii ponad tysiąca ekspertów z branży turystycznej.

Ranking plaż opublikowano na stronie Worlds 50 Beaches. Zestawienie powstało na podstawie opinii ponad tysiąca profesjonalistów z branży turystycznej. Plaże oceniane były pod kątem ośmiu kryteriów, m.in. wyjątkowości, dziewiczej przyrody, łatwego dojścia do brzegu czy braku tłumów.

Najpiękniejsza plaża świata

Wedle tych kryteriów i wrażenia, jakie zrobiła na recenzentach, prym w zestawieniu wiedzie plaża Entalula na Filipinach.

"Plaża Entalula na wyspie Palawan to jedno z tych miejsc, które trzeba zobaczyć, żeby w nie uwierzyć. Wyróżniają ją wysokie wapienne klify, które stromo wznoszą się za pasmem miękkiego, białego piasku, tworząc jedno z najbardziej efektownych miejsc w regionie i na świecie" - czytamy w uzasadnieniu.

Eksperci, którzy stworzyli ranking zawracają uwagę na czystą, przejrzystą wodę. Do Entatuli można dotrzeć wyłącznie łodzią. Dzięki temu jest tam cicho, a ten zakątek zachował swój naturalny charakter.

Które plaże znalazły się na czele rankingu?

Drugie miejsce w tym roku zajęła Fteri na greckiej wyspie Kefalonia. Zwrócono uwagę na białe klify i plażę pokrytą jasnymi kamykami zmieszanymi z piaskiem, która oblewana jest przez krystaliczne czyste, turkusowe wody Morza Jońskiego. To raj dla osób szukających spokoju. Na Fteri można się dostać głównie łodzią lub schodząc stromym szlakiem.

Trzecia lokata przypadła plaży Wharton w Australii Zachodniej. Znana jako jedno z najpopularniejszych miejsc do surfingu w regionie, oferuje również doskonałe warunki do obserwacji delfinów.

W pierwszej piątce rankingu uwzględniono także plaże Nosy Iranja na Madagaskarze i East Beach, którą znajdziemy na wyspie Vomo należącej do archipelagu Fidżi.