Silne tornado przeszło przez południową Brazylię, siejąc spustoszenie w jednej z gmin stanu Parana. W wyniku żywiołu życie straciło co najmniej pięć osób, a ponad 130 zostało rannych.

Silne tornado przeszło przez południową Brazylię, siejąc spustoszenie w jednej z gmin stanu Parana (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według władz stanu Parana, tornado, które przeszło przez gminę Rio Bonito do Iguaçu późnym popołudniem w piątek, miało siłę F3 w sześciostopniowej skali Fujity (od F0 do F5), co oznacza, że prędkość wiatru przekraczała 250 km/h.

W wyniku żywiołu zginęło co najmniej pięć osób, a 130 zostało rannych. 30 osób jest w stanie krytycznym.