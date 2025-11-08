Silne tornado przeszło przez południową Brazylię, siejąc spustoszenie w jednej z gmin stanu Parana. W wyniku żywiołu życie straciło co najmniej pięć osób, a ponad 130 zostało rannych.

Według władz stanu Parana, tornado, które przeszło przez gminę Rio Bonito do Iguaçu późnym popołudniem w piątek, miało siłę F3 w sześciostopniowej skali Fujity (od F0 do F5), co oznacza, że prędkość wiatru przekraczała 250 km/h.

W wyniku żywiołu zginęło co najmniej pięć osób, a 130 zostało rannych. 30 osób jest w stanie krytycznym.

Najmocniej wskutek przejścia tornada ucierpiało 14-tysięczne miasto Rio Bonito do Iguaçu, gdzie - według szacunków służb ratunkowych - zniszczonych lub uszkodzonych zostało 80 proc. budynków.

Na zdjęciach i nagraniach zamieszczanych przez mieszkańców na platformach społecznościowych widać zerwane dachy budynków, przewrócone samochody i połamane drzewa.

Brazylijski Krajowy Instytut Meteorologii utrzymuje ostrzeżenie przed burzami w całym stanie Parana, a także w południowych stanach Santa Catarina i Rio Grande do Sul, na granicy z Argentyną i Urugwajem.