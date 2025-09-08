Poniedziałek przyniósł gwałtowne zjawiska pogodowe na południu Polski. Burze, intensywne opady deszczu i gradu, a także trąbę powietrzną. Synoptycy IMGW ostrzegają, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna. Do godz. 20 strażacy w całym kraju odebrali 388 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem i ulewami.
Mieszkańcy Śląska, Małopolski i Dolnego Śląska otrzymali na telefony alerty RCB. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Liczne superkomórki wygenerowały opady dużego gradu.
Żywioł przeszedł m.in. przez Marklowice niedaleko Wodzisławia Śląskiego i wytworzył trąbę powietrzną lądową. Zjawisko, choć krótkotrwałe, wywarło wrażenie na mieszkańcach i szybko zostało udokumentowane na filmach. To tzw. landspout, zjawisko gwałtowne, jednak słabsze niż typowa trąba powietrzna i tworzące się od ziemi.