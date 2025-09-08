Żołnierze przygotowani do wsparcia

Strażacy w regionie mieli pełne ręce pracy. Do godz. 20 w poniedziałek strażacy w całym kraju odebrali 388 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem i ulewami - poinformowała rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

Najwięcej zgłoszeń odebrano w Małopolsce (236), na Śląsku (79) i Mazowszu (13). Karolina Gałecka zaapelowała również o ostrożność i śledzenie aktualnych ostrzeżeń meteorologicznych.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na platformie X, że "w związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu i możliwym załamaniem pogody w Polsce, szczególnie w województwie małopolskim, żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pozostaną w skróconym czasie gotowości do działania".

"Podobnie jest w 10 innych województwach. Żołnierze są przygotowani do wsparcia samorządów lokalnych w zwalczaniu skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych" - dodał.

Synoptycy podkreślają, że sytuacja pogodowa w regionie pozostaje niebezpieczna.