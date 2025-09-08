​Poniedziałek przyniósł gwałtowne zjawiska pogodowe na południu Polski. Burze, intensywne opady deszczu i gradu, a także trąbę powietrzną. Synoptycy IMGW ostrzegają, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna. Do godz. 20 strażacy w całym kraju odebrali 388 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem i ulewami.

Mieszkańcy Śląska, Małopolski i Dolnego Śląska otrzymali na telefony alerty RCB. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Liczne superkomórki wygenerowały opady dużego gradu.

Żywioł przeszedł m.in. przez Marklowice niedaleko Wodzisławia Śląskiego i wytworzył trąbę powietrzną lądową. Zjawisko, choć krótkotrwałe, wywarło wrażenie na mieszkańcach i szybko zostało udokumentowane na filmach. To tzw. landspout, zjawisko gwałtowne, jednak słabsze niż typowa trąba powietrzna i tworzące się od ziemi. 

Żołnierze przygotowani do wsparcia

Strażacy w regionie mieli pełne ręce pracy. Do godz. 20 w poniedziałek strażacy w całym kraju odebrali 388 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem i ulewami - poinformowała rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka. 

Najwięcej zgłoszeń odebrano w Małopolsce (236), na Śląsku (79) i Mazowszu (13). Karolina Gałecka zaapelowała również o ostrożność i śledzenie aktualnych ostrzeżeń meteorologicznych.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na platformie X, że "w związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu i możliwym załamaniem pogody w Polsce, szczególnie w województwie małopolskim, żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pozostaną w skróconym czasie gotowości do działania". 

"Podobnie jest w 10 innych województwach. Żołnierze są przygotowani do wsparcia samorządów lokalnych w zwalczaniu skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych" - dodał.

Synoptycy podkreślają, że sytuacja pogodowa w regionie pozostaje niebezpieczna. 

We wtorek aktywność burzowa ograniczy się do wschodniej części kraju oraz do obszarów południowych. Zjawiska na ogół będą rozproszone i słabe, dodatkowo krótkotrwałe. Związane z nimi będą w większości przelotne opady intensywnego deszczu, lokalnie niewielki grad i wyładowania atmosferyczne. Możliwe jest powstanie sporadycznych lejów kondensacyjnych. Punktowo burze mogą nieść silne porywy wiatru. Na północy zagrzmieć może w nocy.