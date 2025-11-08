W jednym z barów w Turynie wprowadzono ścisłe limity czasu, jaki klienci mogą spędzić przy stoliku. Na wypicie kawy przeznaczono zaledwie 15 minut, a na obiad - 45 minut. Nowe zasady wywołały mieszane reakcje wśród mieszkańców miasta - podaje "La Stampa".

Włoski bar wprowadził limity czasowe dla klientów. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe reguły w turyńskim barze

Bar Novanta dzielnicy Crocetta w Turynie wprowadził nietypowy regulamin, który precyzyjnie określa, ile czasu można spędzić przy stoliku w zależności od zamówienia.

Na wypicie kawy przewidziano 15 minut, śniadanie - czyli kawa i rogalik - to 20 minut, a na obiad można pozwolić sobie na 45 minut. Najwięcej czasu, bo aż godzinę, przeznaczono na popołudniowy aperitif.

Powody decyzji i mieszane reakcje

Właściciel baru tłumaczy, że celem nowych zasad jest zapewnienie większej dostępności stolików dla wszystkich klientów. Ograniczenie czasu ma zapobiegać sytuacjom, w których stoliki są zajmowane przez długi czas, co utrudnia obsługę kolejnych gości.

Regulamin został wywieszony na ladzie, a właściciel podziękował klientom za zrozumienie i współpracę.

Decyzja o wprowadzeniu limitów czasowych wywołała w Turynie dyskusję. Część mieszkańców wyraża oburzenie, uważając, że takie ograniczenia odbierają przyjemność z wizyty w barze. Inni podchodzą do sprawy z ironią, żartując z nowych zasad.



Limity czasowe także w innych krajach

Podobne rozwiązania, jak te wprowadzone w Turynie, pojawiają się również w innych krajach europejskich. Przykładem jest Austria, gdzie w Salzburgu coraz więcej restauracji decyduje się na wprowadzenie limitów czasowych dla swoich gości. W niektórych lokalach na zjedzenie kolacji przewidziano maksymalnie dwie godziny.

Właściciele tłumaczą, że takie zasady pozwalają lepiej zarządzać rezerwacjami i zapewnić większej liczbie osób możliwość skorzystania z usług restauracji, zwłaszcza w godzinach szczytu. Choć część klientów podchodzi do tych zmian z rezerwą, wielu rozumie konieczność dostosowania się do nowych realiów i docenia sprawniejszą obsługę oraz łatwiejszy dostęp do wolnych stolików.