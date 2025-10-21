Niecodzienne zjawisko pogodowe wywołało dramatyczne sceny na północnych przedmieściach Paryża. Rzadko spotykane tornado w poniedziałek przewróciło trzy dźwigi budowlane, doprowadzając do śmierci młodego pracownika i raniąc dziesięć innych osób. Cztery z nich walczą o życie w szpitalu.

Skutki tornado pod Paryżem / Handout / AFP/EAST NEWS

Potężne tornado uderzyło w Ermont pod Paryżem, przewracając trzy dźwigi na placu budowy - dramatyczne sceny uchwycone na nagraniach.

W wyniku katastrofy zginął 23-letni pracownik, a 10 osób zostało rannych, w tym cztery w stanie krytycznym.

Zniszczenia dotknęły aż 10 dzielnic, klinikę i blok mieszkalny.

Tornado uderza w Ermont - zniszczenia i dramatyczna walka o życie

W Ermont, niewielkim mieście oddalonym o około 20 kilometrów od centrum Paryża, w poniedziałek około południa przeszło tornado, którego siła okazała się niszczycielska. W samym sercu placu budowy trzy potężne dźwigi runęły jeden po drugim, grzebiąc pod sobą ludzi i sprzęt.

23-letni pracownik budowy zginął na miejscu, a 10 osób zostało rannych, z czego cztery są w stanie krytycznym - poinformował prokurator regionalny Guirec Le Bras.

Dźwigi przewróciły się w ciągu zaledwie kilku sekund, co zarejestrowały kamery telefonów i monitoringu. Dramatyczne nagrania szybko obiegły media społecznościowe.