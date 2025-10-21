Niecodzienne zjawisko pogodowe wywołało dramatyczne sceny na północnych przedmieściach Paryża. Rzadko spotykane tornado w poniedziałek przewróciło trzy dźwigi budowlane, doprowadzając do śmierci młodego pracownika i raniąc dziesięć innych osób. Cztery z nich walczą o życie w szpitalu.

  • Potężne tornado uderzyło w Ermont pod Paryżem, przewracając trzy dźwigi na placu budowy - dramatyczne sceny uchwycone na nagraniach.
  • W wyniku katastrofy zginął 23-letni pracownik, a 10 osób zostało rannych, w tym cztery w stanie krytycznym.
  • Zniszczenia dotknęły aż 10 dzielnic, klinikę i blok mieszkalny.
  • Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Tornado uderza w Ermont - zniszczenia i dramatyczna walka o życie

W Ermont, niewielkim mieście oddalonym o około 20 kilometrów od centrum Paryża, w poniedziałek około południa przeszło tornado, którego siła okazała się niszczycielska. W samym sercu placu budowy trzy potężne dźwigi runęły jeden po drugim, grzebiąc pod sobą ludzi i sprzęt.

23-letni pracownik budowy zginął na miejscu, a 10 osób zostało rannych, z czego cztery są w stanie krytycznym - poinformował prokurator regionalny Guirec Le Bras.

Dźwigi przewróciły się w ciągu zaledwie kilku sekund, co zarejestrowały kamery telefonów i monitoringu. Dramatyczne nagrania szybko obiegły media społecznościowe.

Skutki żywiołu: Przewrócone dźwigi, zerwane dachy, zniszczone budynki

Władze podkreślają, że tornado dotknęło aż 10 dzielnic. Oprócz przewróconych dźwigów zerwane zostały dachy wielu budynków, a jeden z dźwigów upadł na klinikę - na szczęście bez ofiar wśród pacjentów i personelu. Kolejny runął na budynek mieszkalny, powodując ogromne zniszczenia. Na miejscu natychmiast zjawiły się zastępy strażaków, policji oraz ratowników medycznych, którzy przez wiele godzin przeszukiwali gruzowiska w poszukiwaniu poszkodowanych.

Świadkowie i dramatyczne relacje z miejsca zdarzenia

Nagrania udostępnione w internecie pokazują nie tylko przewracające się dźwigi, ale również moment, gdy tornado przetacza się przez autostradę A115, unosząc w powietrze tumany kurzu i odłamków. Kierowcy z trudem hamowali, próbując uniknąć lecących fragmentów konstrukcji i elementów budynków. 

"To wyglądało jak scena z filmu katastroficznego, wszystko działo się błyskawicznie. Dźwigi przewróciły się jak domki z kart" - relacjonował jeden z użytkowników mediów społecznościowych.

Eksperci: Tornada we Francji - rzadkość czy nowa rzeczywistość?

Według Météo-France, oficjalnej francuskiej agencji meteorologicznej, we Francji każdego roku występuje kilkadziesiąt tornad. Zazwyczaj są one krótkotrwałe i mają niską intensywność, pojawiając się najczęściej na północnym zachodzie kraju lub nad Morzem Śródziemnym - z dala od dużych aglomeracji miejskich. Tym razem jednak żywioł uderzył w gęsto zaludniony obszar podparyski, co dodatkowo zwiększyło skalę tragedii. 

Meteorolodzy podkreślają, że choć tornada tej skali są w rejonie Paryża niezwykle rzadkie, nie można wykluczyć, że zmiany klimatyczne będą sprzyjać pojawianiu się takich zjawisk coraz częściej. Służby apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych, szczególnie w okresach dynamicznych zmian atmosferycznych.