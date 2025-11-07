Prezydent USA Donald Trump ostro skomentował decyzję Nancy Pelosi o zakończeniu kariery kongresowej. W piątkowym wpisie na platformie Truth Social Trump oskarżył byłą przewodniczącą Izby Reprezentantów o nielegalne wzbogacenie się i szkodzenie krajowi. "Cieszę się, że smród Nancy Pelosi odchodzi" – napisał. W innym tonie na temat odejścia polityk wypowiedzieli się natomiast byli prezydenci Biden i Obama.

Donald Trump ostro komentuje odejście Nancy Pelosi z Kongresu / Mandel NGAN/SAUL LOEB/AFP / East News

Donald Trump ostro skomentował decyzję Nancy Pelosi o odejściu z Kongresu, zarzucając jej nielegalne wzbogacenie się i szkodzenie Ameryce.

Byli prezydenci Joe Biden i Barack Obama wyrazili uznanie dla Pelosi, podkreślając jej zasługi dla kraju i określając ją jako jedną z najlepszych przewodniczących Izby Reprezentantów w historii USA.

Pelosi była pierwszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, która objęła funkcję przewodniczącego Izby Reprezentantów.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Zarzuty i krytyka po stronie Republikanów

Trump odniósł się w ten sposób do czwartkowego ogłoszenia 85-letniej Pelosi, która po 38 latach w Kongresie zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o reelekcję. "Nancy Pelosi, stara i zepsuta polityczna macherka, która dwukrotnie postawiła mnie w stan oskarżenia i przegrała, w końcu rezygnuje. Nielegalnie zbiła fortunę na giełdzie, oszukała Amerykanów i była katastrofą dla Ameryki. Cieszę się, że smród Nancy Pelosi odchodzi!!!" - napisał prezydent.

Jeszcze w czwartek, pytany przez dziennikarzy o komentarz, Trump nazwał Pelosi "nikczemną kobietą, która wyrządziła Ameryce wiele szkód".

Słowa uznania od Bidena i Obamy

Zupełnie inaczej decyzję Pelosi skomentował były prezydent Joe Biden, który w ubiegłym roku wycofał się z wyścigu o reelekcję, jak podkreślają media, w wyniku zakulisowych działań polityczki. "Często powtarzałem, że Nancy Pelosi była najlepszą przewodniczącą Izby Reprezentantów w historii Ameryki - dlatego wręczyłem jej Prezydencki Medal Wolności. Kiedy byłem prezydentem, wspólnie pracowaliśmy nad rozwojem naszej gospodarki, tworzeniem milionów miejsc pracy i historycznymi inwestycjami w przyszłość naszego kraju. Poświęciła znaczną część swojego życia temu krajowi i Ameryka zawsze będzie jej wdzięczna" - napisał Biden.

Podobne słowa uznania skierował do Pelosi także Barack Obama, określając ją jako "jedną z najlepszych przewodniczących Izby w historii" i podkreślając jej wkład w reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych "Obamacare".

Kim jest Nancy Pelosi?

Nancy Pelosi to amerykańska polityk Partii Demokratycznej, wieloletnia kongresmenka reprezentująca Kalifornię w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Urodziła się 26 marca 1940 roku w Baltimore. Jest pierwszą kobietą w historii, która objęła stanowisko przewodniczącej (spikerki) Izby Reprezentantów - pełniła tę funkcję w latach 2007-2011 oraz ponownie w latach 2019-2023.

Pelosi znana jest z aktywnej działalności legislacyjnej, m.in. w zakresie reformy systemu opieki zdrowotnej ("Obamacare"), walki o prawa kobiet oraz ochrony klimatu. Przez lata była jedną z najważniejszych postaci Partii Demokratycznej i kluczową przeciwniczką polityczną Donalda Trumpa, dwukrotnie prowadząc proces impeachmentu przeciwko niemu.