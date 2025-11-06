Trump: To się kończy od dziś

Amerykanie wydają nawet o 520 proc. więcej na Zepbound i 1400 proc. więcej na Wegovy niż pacjenci w Europie. Pomyślcie tylko, 1400 proc. więcej niż pacjent w Europie za dokładnie to samo pudełko. I to się kończy od dziś - obwieścił Trump.

Prezydent i jego zespół ogłosili, że po raz pierwszy leki te będą refundowane przez państwowe ubezpieczenia zdrowotne Medicare (dla seniorów) i Medicaid (dla najmniej zarabiających), a także będzie można je zamawiać po obniżonej cenie za pośrednictwem rządowego portalu TrumpRx od przyszłego roku. Cena GLP-1 w formie zastrzyków ma spaść z ponad 1,3 tys. dolarów miesięcznie do 345 dol. w przyszłym roku oraz do 250 dol. za dwa lata. Z kolei cena nowych środków w formie tabletek - które jeszcze nie są dostępne na rynku - ma wynieść 149 dol. miesięcznie. Pacjenci objęci Medicare mają płacić 50 dol.

Decyzję o tym, by państwowe ubezpieczenia obejmowały GLP-1, podjęto jeszcze za prezydentury Joego Bidena, lecz Trump zmienił formułę jej obowiązywania, co według niego ma zaoszczędzić budżetowi niemal 40 mld dol.

Na receptę

Leki mają być dostępne na receptę dla pacjentów z otyłością lub nadwagą wraz z towarzyszącymi problemami, np. nadciśnieniem. Minister zdrowia Robert F. Kennedy jr. zapowiedział, że dzięki zwiększeniu dostępności GLP-1 Amerykanie zrzucą w ciągu najbliższego roku prawie 60 mln kilogramów masy ciała.

Obie firmy zadeklarowały ponadto inwestycje rzędu 10-15 mld dolarów w produkcję środków w Ameryce. W zamian obie firmy otrzymały priorytet w procesie zatwierdzania ich nowych leków przez Agencję Leków i Żywności (FDA). Ma to skrócić proces z ponad roku do tygodni.

Porozumienie jest kolejnym w serii umów w ramach inicjatywy Trumpa, by zmusić firmy farmaceutyczne do stosowania cen leków na takim samym poziomie jak w Europie i innych państwach rozwiniętych. Wedle zamysłu Trumpa koncerny farmaceutyczne miałyby zwiększyć ceny leków poza USA, by w ten sposób umożliwić obniżkę cen w USA. Wcześniej podobne zobowiązania podjął m.in. Pfizer.

Środki z klasy GLP-1, jak semaglutyd i tirzepatyd - początkowo dopuszczone do użytku do leczenia cukrzycy typu 2 - zyskały dużą popularność w USA jako sposób na zrzucenie wagi. Według badania Gallupa w 2025 r. ponad 12 proc. Amerykanów przynajmniej raz przyjęło taki zastrzyk.