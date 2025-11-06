Ważne informacje dla Amerykanów. Donald Trump ogłosił porozumienie z koncernami farmaceutycznymi Novo Nordisk i Eli Lilly. Ceny popularnych leków na otyłość GLP-1 mają spaść z ponad 1000 dol. do 149 dol. miesięcznie. Czwartkowe wydarzenie zostało nagle przerwane, gdy zemdlał jeden z jego uczestników.
- Prezydent USA Donald Trump ogłosił porozumienie z firmami farmaceutycznymi Novo Nordisk i Eli Lilly dotyczące obniżenia cen popularnych leków na otyłość z grupy GLP-1.
- Ceny niektórych leków mają spaść z ponad 1000 dolarów do 149 dolarów miesięcznie.
- Trump podkreślił, że dotychczas Amerykanie płacili nawet o 1400 proc. więcej za Wegovy i 520 proc. więcej za Zepbound niż pacjenci w Europie.
Jak poinformował Donald Trump podczas wystąpienia w Gabinecie Owalnym Białego Domu, zawarte z firmami porozumienie obniży ceny popularnych leków stosowanych do walki z nadwagą Wegovy firmy Novo Nordisk i Zepbound Eli Lilly.
Czwartkowe wydarzenie zostało nagle przerwane, gdy zemdlał jeden z jego uczestników. Biały Dom poinformował, że osobie tej nic się nie stało.