Najnowszy i najskuteczniejszy chiński lotniskowiec oficjalnie wszedł do służby. To ważny krok naprzód dla Pekinu, który stara się dorównać Stanom Zjednoczonym w kwestii dominacji na morzu. Chiński przywódca Xi Jinping wziął udział w ceremonii uruchomienia okrętu Fujian, która odbyła się w porcie wojskowym w Sanya na wyspie Hajnan na początku tego tygodnia. W piątek poinformowała o tym chińska państwowa telewizja CCTV.

Fujian to trzeci i najnowocześniejszy chiński lotniskowiec, wyposażony w elektromagnetyczne katapulty EMALS.

System EMALS umożliwia start samolotów z cięższym uzbrojeniem i większą ilością paliwa, co zwiększa zasięg ataków.

Do tej pory jedynym lotniskowcem na świecie z EMALS był amerykański USS Gerald R. Ford.

Decyzję o wdrożeniu tej technologii w Fujianie podjął osobiście Xi Jinping.

Fujian został zwodowany w 2022 roku, a próby morskie rozpoczęły się w 2024 roku.

Chiny posiadają obecnie największą flotę wojenną na świecie pod względem liczby okrętów i szybko rozbudowują marynarkę.

Elektromagnetyczne katapulty

W ceremonii oddania lotniskowca do służby, poza Xi Jinpigiem, wzięło udział ponad 2000 pracowników marynarki wojennej i budowy lotniskowców. Jak informują media, chiński przywódca zwiedził okręt, w tym mesę i dokonał próbnego naciśnięcia przycisku katapulty.

Chiński internet oszalał z radości

Fujian został zwodowany w 2022 roku, a próby morskie rozpoczęły się w 2024 roku. Jego oficjalne wejście do służby było z niecierpliwością oczekiwane w Chinach, gdzie szybka modernizacja sił zbrojnych, w tym rozbudowa marynarki wojennej, jest głębokim źródłem dumy narodowej.

W piątek w chińskich mediach społecznościowych wiadomość o uruchomieniu samolotu była jednym z najpopularniejszych tematów, a hashtag "Pierwszy w moim kraju lotniskowiec wyposażony w katapultę elektromagnetyczną wchodzi do służby" zgromadził ponad 10 milionów wyświetleń w ciągu godziny.

Morska "bitwa" Pekinu z Waszyngtonem

Chiny zbudowały największą na świecie flotę, w szybkim tempie wprowadzając na rynek najnowocześniejsze okręty wojenne. Jednocześnie kraj ten staje się coraz bardziej agresywny w zgłaszaniu roszczeń terytorialnych na Morzu Południowochińskim i coraz bardziej dąży do pokazania swojej potęgi morskiej w regionie i poza nim.

Pod względem samej liczby okrętów, flota Pekinu jest obecnie większa niż Waszyngtonu, a chińskie stocznie mogą produkować nowe okręty w znacznie szybszym tempie. Stany Zjednoczone utrzymują jednak znaczną przewagę technologiczną i mogą wystawić znacznie więcej lotniskowców.

Byli oficerowie USA twierdzą, że najnowszy chiński lotniskowiec nie jest tak sprawny jak 50-letni amerykański okręt pod jednym kluczowym względem - energia jądrowa daje amerykańskim lotniskowcom możliwość pozostawania na morzu tak długo, jak długo starcza zapasów dla załogi. Fujian jest napędzany paliwem konwencjonalnym, co oznacza, że musi albo zawinąć do portu, albo zostać zatankowany na morzu przez tankowiec.

Chiny już pracują nad budową kolejnego lotniskowca, na razie znanego jako Typ 004, który nie tylko będzie wykorzystywał technologię EMALS, ale także - w przeciwieństwie do Fujianu - będzie miał napęd jądrowy.