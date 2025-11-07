Brytyjski sąd uznał 24-letnią Julię W., Polkę, która twierdziła, że jest zaginioną Madeleine McCann, za winną nękania rodziców dziewczynki – Kate i Gerry’ego McCannów. Kobieta została skazana na sześć miesięcy więzienia, jednak ze względu na czas spędzony w areszcie od lutego tego roku, natychmiast odzyska wolność. Sąd oczyścił ją z poważniejszego zarzutu stalkingu, ale oczekuje się, że zostanie deportowana z Wielkiej Brytanii.

Brytyjski sąd uznał Julię W. za winną nękania rodziców Madeleine McCann i skazał ją na pół roku więzienia, jednak natychmiast odzyskała wolność dzięki zaliczeniu czasu spędzonego w areszcie.

Polka przez wiele miesięcy kontaktowała się z rodziną McCannów, twierdząc, że jest ich zaginioną córką, co zostało wykluczone przez badania DNA.

Sąd podkreślił, że trudne dzieciństwo oskarżonej nie usprawiedliwia jej działań, a kobieta najprawdopodobniej zostanie deportowana z Wielkiej Brytanii.

Sposób działania i wyniki śledztwa

Według ustaleń sądu, Julia W. od czerwca 2022 roku do momentu aresztowania w lutym 2024 roku kontaktowała się z rodzicami Madeleine za pośrednictwem e-maili, telefonów, SMS-ów oraz nachodziła ich w domu. Udzielała także wywiadów, m.in. amerykańskim mediom, przekonując, że może być zaginioną dziewczynką. Badania DNA przeprowadzone po jej zatrzymaniu jednoznacznie wykluczyły tę możliwość.

Uzasadnienie wyroku

Sędzia Johannah Cutts, uzasadniając wyrok w sądzie koronnym w Leicester, podkreśliła, że choć Julia W. miała trudne dzieciństwo i była ofiarą molestowania, nie usprawiedliwia to jej działań wobec rodziny McCannów. Zostało potwierdzone, że nie jest pani Madeleine McCann. Nie było żadnej uzasadnionej ani logicznej podstawy do takiego zachowania - powiedziała sędzia.

Wyjaśnienia oskarżonej

Julia W. podczas procesu tłumaczyła, że nie chciała skrzywdzić rodziców Madeleine, a jedynie sprawdzić, czy może być ich córką. Polka jest jednak o dwa lata starsza, niż byłaby obecnie zaginiona dziewczynka.

Sprawa zaginięcia Madeleine McCann

Przypomnijmy, Madeleine McCann zaginęła w maju 2007 roku podczas wakacji z rodzicami w portugalskim Algarve. Miała wtedy niespełna cztery lata. Główny podejrzany w sprawie jej zaginięcia został we wrześniu tego roku zwolniony z niemieckiego więzienia po odbyciu kary za inne przestępstwo.