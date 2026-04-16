Katastrofa kolejowa na Słowacji. W czwartkowy poranek na przejeździe kolejowym w Dunajskiej Stredzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem osobowym. Jedna osoba nie żyje, a 21 zostało poszkodowanych.

Wypadek na przejeździe kolejowym w Dunajskiej Stredzie / Hasičský a záchranný zbor /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W czwartek po godzinie 9 doszło do wypadku na przejeździe kolejowym w Dunajskiej Stredzie w kraju trnawskim, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem osobowym przewoźnika Leo Express.

21 pasażerów pociągu doznało obrażeń. Kierowca ciężarówki nie przeżył wypadku - poinformowała lokalna straż pożarna.

W wyniku kolizji doszło do wykolejenia pociągu.

Na miejscu trwa akcja ratownicza. Poszkodowanym udzielana jest doraźna pomoc medyczna.

Według wstępnych informacji około 20 osób odniosło lekkie obrażenia spowodowane rozbitym szkłem. Jedna pasażerka ma uraz głowy - powiedział rzecznik przewoźnika Emil Sedlarik, cytowany przez słowackie media.

Podczas wypadku nastąpił również wyciek oleju napędowego - podała straż pożarna, która prowadzi czynności na miejscu zdarzenia.

Wstrzymano ruch kolejowy na odcinku Dunajska Streda - Dolny Stal. "Trwa organizacja zastępczej komunikacji autobusowej, będziemy na bieżąco informować" - podał Leo Express.

Wypadek na przejeździe kolejowym w Dunajskiej Stredzie / Hasičský a záchranný zbor