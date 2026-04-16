Peter Magyar zmienia decyzję Viktora Orbana. Po przejęciu władzy na Węgrzech siedziba premiera będzie mieściła się w jednym z budynków ministerialnych koło parlamentu w Budapeszcie, a nie jak dotąd w dawnym klasztorze karmelitów na Wzgórzu Zamkowym - poinformował lider zwycięskiej partii TISZA.

Peter Magyar szykuje się do rządzenia Węgrami / ATTILA KISBENEDEK / AFP/EAST NEWS

Po przejęciu władzy przez partię TISZA siedziba premiera Węgier zostanie przeniesiona.

W wyborach 12 kwietnia TISZA zdobyła większość konstytucyjną - obecnie ma 136 mandatów na 199 w parlamencie.

"Za rządów partii TISZA siedziba premiera nie będzie się mieściła w pałacu karmelitańskim w dzielnicy zamkowej, który Viktor Orban przystosował dla siebie, tylko w jednym z budynków ministerialnych w pobliżu parlamentu" - napisał Peter Magyar na platformie X.

Kontrowersyjna decyzja Viktora Orbana

Ulokowanie przez Orbana w 2019 r. siedziby premiera w dawnym klasztorze karmelitów na Wzgórzu Zamkowym wzbudziło kontrowersje m.in. z powodu wysokich kosztów przebudowy gmachu.

W budynku powstał wówczas m.in. duży taras, z którego Orban pokazywał zagranicznym gościom panoramę Budapesztu. Wcześniej siedziba premiera znajdowała się w budynku parlamentu na drugim brzegu Dunaju.

TISZA wygrywa wybory na Węgrzech

W wyborach parlamentarnych 12 kwietnia TISZA zdobyła większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Obecnie, po przeliczeniu ponad 98 proc. głosów, ugrupowanie Magyara ma 136 miejsc w parlamencie, koalicja partii Orbana - Fideszu - i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej pod przewodnictwem Orbana - 57, a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć.

W jednym okręgu jednomandatowym zarządzono powtórzenie głosowania i wciąż liczone są głosy oddane korespondencyjnie i za granicą.