Koleje Śląskie ogłosiły wprowadzenie kilku zmian w rozkładzie jazdy, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. lepszego skomunikowania pociągów oraz dostosowania kursów do lokalnych potrzeb, zwłaszcza w związku z trwającymi remontami linii kolejowych.

Zmiany zgodne z sugestiami pasażerów

Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk poinformował, że w najbliższych tygodniach podróżnych czekają zmiany spowodowane pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

To właśnie te okoliczności stały się okazją do wprowadzenia korekt, o które wnioskowali sami pasażerowie.

Konkretne korekty w rozkładzie jazdy

Pierwsze zmiany weszły w życie już od poniedziałku.

Przykładowo, pociąg 40452 relacji Lubliniec - Chorzów Batory w dni robocze odjeżdża o 4 minuty wcześniej, co umożliwia przesiadkę w Chorzowie Batorym na pociąg do Gliwic.

Z kolei pociąg 94791 "Soła" Katowice - Zwardoń zatrzymuje się dodatkowo na kilku przystankach, co wprawdzie wydłuża czas przejazdu o około 5 minut, ale poprawia dostępność dla pracowników lokalnych zakładów.



Zmiany dotyczą także innych połączeń. Pociąg 44474 Rybnik - Żory odjeżdża 11 minut później, aby umożliwić przesiadkę z pociągu z Katowic.

Natomiast weekendowy pociąg 94140/1 "Kubalonka" Gliwice - Wisła Głębce będzie opóźniony na odcinku Rybnik - Goleszów, co pozwoli na wygodniejszą przesiadkę z innego kursu.

Ułatwienia dla podróżnych i honorowanie biletów

W związku z przebudową katowickiego węzła kolejowego, bilety Kolei Śląskich są honorowane we wszystkich pojazdach Zarządu Transportu Metropolitalnego na trasach w Katowicach oraz łączących Katowice z Sosnowcem, Mysłowicami, Tychami i Gliwicami.

Podobne zasady obowiązują w przypadku biletów Intercity i Polregio.

Gdzie sprawdzić szczegóły?

Dokładne godziny odjazdów oraz terminy kursowania pociągów można znaleźć w liniowym rozkładzie jazdy na stronie internetowej Kolei Śląskich, w internetowych wyszukiwarkach połączeń oraz na plakatach PKP PLK dostępnych na dworcach i peronach.



Obecnie tabor Kolei Śląskich liczy około 70 pociągów, a do końca 2027 roku ma wzrosnąć do 90 składów. Spółka przewozi rocznie około 22 milionów pasażerów, jednak jej możliwości przewozowe są obecnie ograniczone przez trwającą przebudowę katowickiego węzła kolejowego.





