"Zaskakującym jest to, że amerykańska pamięć jest bardzo krótka i te wszystkie wpadki wizerunkowe, niespełnione obietnice, a również taki sposób oddziaływania na rzeczywistość amerykańską, pozostawiają Trumpa na jego niewzruszonym stanowisku" – stwierdziła profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rozmowie z Andrzejem Kohutem na antenie internetowego Radia RMF24 dodała, że "na razie poparcie dla prezydenta się utrzymuje, ale w niskich granicach, bo to nie jest poparcie, z którego prezydent może być zadowolony".

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Ceny paliw w Stanach Zjednoczonych podrożały o 20 proc. w dwa tygodnie. To są jedne z licznych skutków zmasowanego ataku amerykańsko-izraelskiego na Iran. W odpowiedzi Iran zablokował cieśninę Ormuz - kluczową dla transportu ropy i gazu.  Jak stwierdziła profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Donald Trump “oczywiście ma powody do zmartwień" z tytułu znacznej podwyżki cen, “pytanie tylko, jaką wagę prezydent do tego przykłada".

Złamane obietnice Donalda Trumpa

Amerykanie wskazują, że podstawowym problemem dla nich w tej chwili są rosnące koszty życia i niepewność związana z przyszłością ekonomiczną - podkreśliła profesor Zachara-Szymańska. Jej zdaniem Donald Trump aktualnie nie wywiązuje się z żadnych ze swoich głównych “kart przetargowych", dzięki którym wygrał wybory.

Podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku, to właśnie te problemy, które obecnie doskwierają Amerykanom, Trump obiecywał rozwiązać. Przecież to jest ten sam prezydent, który mówił, że koniec z głupimi wojnami, a tutaj mamy kolejną wojnę, która destabilizuje poważnie świat i wpływa na kieszenie Amerykanów - stwierdziła gościni Radia RMF24.

Lojalności MAGA nie osłabią nawet umierające dzieci

Przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych sondaże, dotyczące poparcia interwencji na Bliskim Wschodzie, jasno wskazują wyraźny sprzeciw społeczeństwa amerykańskiego. Natomiast zwolennicy prezydenta, związani z ruchem MAGA, nie ustępują. Jak stwierdził prowadzący Andrzej Kohut, “to właśnie najwierniejszy elektorat Donalda Trumpa powinien czuć się zdradzony".

Dane z niezależnych agencji mówią o tym, że w ciągu trzynastu, czternastu dni zginęło już w (atakowanym) regionie tysiąc dzieci, drodzy państwo. Także te koszty ludzkie, przemilczane w tym kontekście, one są ogromne i będą rosły - zaznaczyła profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdaje się, że nawet takie statystyki nie są w stanie otworzyć oczu elektoratowi MAGA. Zdaniem ekspertki “niepokojące" wydaje się to, że przed faktycznym atakiem na Iran większość elektoratu Trumpa była stanowczo przeciwko takim działaniom. Natomiast natychmiast, w momencie, kiedy ten atak nastąpił, to Donald Trump znowu jest liderem opinii tego swojego bloku wyborczego - dodała.

“Amerykańska pamięć jest bardzo krótka"

Na pytanie prowadzącego Andrzeja Kohuta, gdzie jest usytuowany próg bólu administracji Donalda Trumpa, profesor Zachara-Szymańska przyznała, że tak naprawdę “nikt tego nie wie". Różne brawurowe zagrania prezydenta Trumpa miały już w oczach niektórych jego krytyków doprowadzić natychmiast do przekroczenia tej granicy, która byłaby akceptowalna dla wyborców i społeczeństwa amerykańskiego - stwierdziła ekspertka. Dodała, że pomimo licznych protestów, m.in. przeciwko działaniom ICE, poparcie dla Trumpa się utrzymuje, ale jest niższe od tego, z którego prezydent byłby zadowolony.

Zaskakującym jest to, że amerykańska pamięć jest bardzo krótka i te wszystkie wpadki wizerunkowe, niespełnione obietnice, a również taki sposób oddziaływania na rzeczywistość amerykańską, który może budzić wątpliwości i wiele emocji, one jednak pozostawiają Trumpa na jego niewzruszonym stanowisku. On wydaje się być teflonowy i kuloodporny - podsumowała gościni “Przeglądu zagranicznego", podcastu Radia RMF24.

Opracowała Julia Rut

Radio RMF24
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24

 Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.