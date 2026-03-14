Rosnące ceny paliw i protesty społeczne – analiza poparcia dla Donalda Trumpa po interwencji na Bliskim Wschodzie

Ceny paliw w Stanach Zjednoczonych podrożały o 20 proc. w dwa tygodnie. To są jedne z licznych skutków zmasowanego ataku amerykańsko-izraelskiego na Iran. W odpowiedzi Iran zablokował cieśninę Ormuz - kluczową dla transportu ropy i gazu. Jak stwierdziła profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Donald Trump “oczywiście ma powody do zmartwień" z tytułu znacznej podwyżki cen, “pytanie tylko, jaką wagę prezydent do tego przykłada".

Złamane obietnice Donalda Trumpa

Amerykanie wskazują, że podstawowym problemem dla nich w tej chwili są rosnące koszty życia i niepewność związana z przyszłością ekonomiczną - podkreśliła profesor Zachara-Szymańska. Jej zdaniem Donald Trump aktualnie nie wywiązuje się z żadnych ze swoich głównych “kart przetargowych", dzięki którym wygrał wybory.

Podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku, to właśnie te problemy, które obecnie doskwierają Amerykanom, Trump obiecywał rozwiązać. Przecież to jest ten sam prezydent, który mówił, że koniec z głupimi wojnami, a tutaj mamy kolejną wojnę, która destabilizuje poważnie świat i wpływa na kieszenie Amerykanów - stwierdziła gościni Radia RMF24.

Lojalności MAGA nie osłabią nawet umierające dzieci

Przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych sondaże, dotyczące poparcia interwencji na Bliskim Wschodzie, jasno wskazują wyraźny sprzeciw społeczeństwa amerykańskiego. Natomiast zwolennicy prezydenta, związani z ruchem MAGA, nie ustępują. Jak stwierdził prowadzący Andrzej Kohut, “to właśnie najwierniejszy elektorat Donalda Trumpa powinien czuć się zdradzony".

Dane z niezależnych agencji mówią o tym, że w ciągu trzynastu, czternastu dni zginęło już w (atakowanym) regionie tysiąc dzieci, drodzy państwo. Także te koszty ludzkie, przemilczane w tym kontekście, one są ogromne i będą rosły - zaznaczyła profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdaje się, że nawet takie statystyki nie są w stanie otworzyć oczu elektoratowi MAGA. Zdaniem ekspertki “niepokojące" wydaje się to, że przed faktycznym atakiem na Iran większość elektoratu Trumpa była stanowczo przeciwko takim działaniom. Natomiast natychmiast, w momencie, kiedy ten atak nastąpił, to Donald Trump znowu jest liderem opinii tego swojego bloku wyborczego - dodała.

“Amerykańska pamięć jest bardzo krótka"

Na pytanie prowadzącego Andrzeja Kohuta, gdzie jest usytuowany próg bólu administracji Donalda Trumpa, profesor Zachara-Szymańska przyznała, że tak naprawdę “nikt tego nie wie". Różne brawurowe zagrania prezydenta Trumpa miały już w oczach niektórych jego krytyków doprowadzić natychmiast do przekroczenia tej granicy, która byłaby akceptowalna dla wyborców i społeczeństwa amerykańskiego - stwierdziła ekspertka. Dodała, że pomimo licznych protestów, m.in. przeciwko działaniom ICE, poparcie dla Trumpa się utrzymuje, ale jest niższe od tego, z którego prezydent byłby zadowolony.

Zaskakującym jest to, że amerykańska pamięć jest bardzo krótka i te wszystkie wpadki wizerunkowe, niespełnione obietnice, a również taki sposób oddziaływania na rzeczywistość amerykańską, który może budzić wątpliwości i wiele emocji, one jednak pozostawiają Trumpa na jego niewzruszonym stanowisku. On wydaje się być teflonowy i kuloodporny - podsumowała gościni “Przeglądu zagranicznego", podcastu Radia RMF24.

Opracowała Julia Rut