Od przyszłego roku w Szwecji powstaną specjalne oddziały więzienne dla skazanych nastolatków w wieku od 13 lat. To efekt nowej reformy, która obniża wiek odpowiedzialności karnej za najpoważniejsze przestępstwa. Rząd tłumaczy zmiany koniecznością walki z rosnącą przestępczością wśród młodzieży i zapewnia, że młodzi osadzeni będą objęci opieką edukacyjną i terapeutyczną.

Szwedzkie więzienia zapełnią się nastolatkami (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Szwecji powstaną specjalne oddziały więzienne dla skazanych w wieku od 13 lat, w związku z obniżeniem wieku odpowiedzialności karnej.

Reforma przewiduje utworzenie 100-150 miejsc dla młodocianych przestępców, z oddzielnymi oddziałami dla chłopców i dziewcząt oraz zajęciami edukacyjnymi i terapeutycznymi.

Zmiany są odpowiedzią na rosnącą przestępczość wśród nieletnich i mają obowiązywać przez pięć lat, przy zachowaniu standardów ochrony praw dziecka.

Jak poinformował w poniedziałek szwedzki minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer z centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, utworzenie specjalnych oddziałów więziennych dla skazanych w wieku od 13 lat jest związane z obniżeniem od 1 lipca 2026 r. wieku odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia bardzo poważnych przestępstw - z dzisiejszych 15 do 13 lat.

Polityk przypomniał, że wcześniej służba więzienna otrzymała od rządu polecenie przygotowania miejsc dla młodzieży w wieku 15-17 lat, teraz zadanie to zostanie rozszerzone. Przewiduje się, że początkowo będzie to 100-150 miejsc dla wszystkich kategorii wiekowych młodocianych przestępców. W oddziałach młodzieżowych odbywać się będą zajęcia szkolne oraz różnego rodzaju terapie - podkreślił minister sprawiedliwości.

Rząd Szwecji, odpowiadając na głosy krytyków, zapewnił o przestrzeganiu konwencji ONZ o prawach dziecka. Mają powstać oddzielne oddziały dla chłopców (w sześciu więzieniach) i dziewczynek (w dwóch), a młodsi przestępcy nie będą mieli kontaktu ze starszymi ani dorosłymi.

"Społeczeństwo musi zareagować z całą siłą"

Reforma polegająca na obniżeniu wieku odpowiedzialności karnej do 13 lat ma obowiązywać przez pięć lat. Kiedy 13- i 14-latkowie biegają z bronią automatyczną, społeczeństwo musi zareagować z całą siłą - podkreślił przewodniczący parlamentarnej komisji sprawiedliwości Henrik Vinge ze skrajnie prawicowej partii Szwedzcy Demokraci (SD).

Rządzący Szwecją od 2022 r. centroprawicowy gabinet premiera Ulfa Kristerssona przy wsparciu SD zaostrza prawo, a także zwiększa uprawnienia policji w związku z działalnością gangów narkotykowych, które rekrutują w swoje szeregi nieletnich.

