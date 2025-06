Rząd w Sztokholmie poinformował w środę o zawarciu porozumienia z władzami Estonii o wynajęciu więzienia w Tartu. 600 przestępców odbywających obecnie karę w Szwecji ma trafić do 400 cel w tym mieście. Są to szczególni więźniowie.

Szwedzkie więzienie w Kalmar / Shutterstock

"Cały obiekt więzienny zostanie udostępniony na nasze potrzeby" - podkreślił minister sprawiedliwości Szwecji Gunnar Stroemmer na konferencji prasowej.

Do zakładu karnego w Estonii zakwalifikowani zostaną pełnoletni mężczyźni skazani za zabójstwa i przestępstwa seksualne, ale niestwarzający zagrożenia. Koszt wynajęcia przez miesiąc miejsca dla jednego więźnia w Estonii oszacowano na 8,5 tys. euro (36 tys. zł), nie licząc transportu. W Szwecji to ok. 11,5 tys. euro (ponad 49 tys. zł). Formalna umowa ma zostać zawarta jeszcze w czerwcu, później konieczna będzie zgoda szwedzkiego parlamentu.

Wcześniej rząd w Sztokholmie zlecił ekspertyzę, która potwierdziła, że pod względem prawnym odbycie kary pozbawienia wolności jest możliwe za granicą. Wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami, np. w związku z tym, że w Estonii obowiązuje prawo estońskie, stąd konieczność wprowadzenia niektórych wyjątków od tej zasady. Ewentualną przerwę w odbywaniu kary więzień ma spędzić w Szwecji.

Ustalono także, że choć nadzór nad więźniami będą sprawować Estończycy, to na miejscu mają być również przedstawiciele szwedzkiej służby więziennej.

Kryzys więziennictwa w Szwecji

Decyzja o przeniesieniu części więźniów za granicę to bezpośrednia odpowiedź na narastający kryzys w szwedzkim systemie penitencjarnym. W 2024 roku zaludnienie aresztów wynosiło 119 proc., a więzień - aż 131 proc. To efekt zaostrzenia kar i intensyfikacji walki z przestępczością zorganizowaną, w szczególności z gangami, które coraz częściej stają się celem szwedzkiej policji w Sztokholmie i innych dużych miastach.

Rząd zapowiedział, że w ciągu najbliższych 10 lat planuje potroić liczbę miejsc w więzieniach. Rozważane są różne rozwiązania, w tym dalsze wynajmowanie cel za granicą, ale też bardziej niestandardowe metody, takie jak przekształcanie opuszczonych szkół, dawnych szpitali czy nawet statków w tymczasowe zakłady karne.

Wokół skandynawskich więzień - w tym szwedzkich - narosło wiele mitów. Jeden z nich głosi, że cele są tam niemal luksusowe w porównaniu z tymi, które funkcjonują w innych krajach Europy. Faktem jest, że warunki są często bardziej humanitarne, a model resocjalizacji oparty jest na przywracaniu skazanych do społeczeństwa, a nie wyłącznie na karze.

Nie wszystkie więzienia w Szwecji są jednak takie same. Są ośrodki, gdzie skazani mają dużo swobody i prywatności, lecz również takie, gdzie trafiają osoby niebezpieczne, wymagające większego dozoru.

Mimo rosnących problemów z przepełnieniem szwedzkie więziennictwo wciąż cieszy się opinią jednego z najbardziej humanitarnych na świecie. Według medialnych doniesień nawet Saddam Husajn miał wyrażać chęć oczekiwania na proces właśnie w szwedzkim więzieniu.