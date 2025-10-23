Międzynarodowe media ujawniły jeden z najpilniej strzeżonych sekretów rosyjskiej marynarki wojennej. Na dnie Morza Barentsa w Arktyce Rosja ułożyła zaawansowany system do monitorowania ruchu okrętów NATO. Projekt, nazwany „Harmonia”, powstał z wykorzystaniem zachodnich technologii, które trafiły do Rosji pomimo obowiązujących sankcji. W dziennikarskim śledztwie uczestniczyły redakcje ze Szwecji, Niemiec, USA, Norwegii i Francji.

Na dnie Morza Barentsa w Arktyce Rosja ułożyła zaawansowany system do monitorowania ruchu okrętów NATO / Zdjęcia ilustracyjne / Shutterstock

System Harmonia to rosyjska sieć sonarów, światłowodów i radiolatarni rozmieszczona na głębokości 80 metrów od Murmańska po Ziemię Franciszka Józefa.

Pozwala Rosji kontrolować newralgiczny obszar Morza Barentsa, gdzie stacjonuje większość rosyjskich okrętów z bronią jądrową.

Sprzęt do budowy systemu trafiał do Rosji przez fikcyjną firmę Mostrello zarejestrowaną na Cyprze.

W procederze uczestniczyły firmy z Niemiec, Szwecji i Norwegii, a dostawy przechodziły m.in. przez Turcję.

Zachodnie technologie na dnie Arktyki

System Harmonia to sieć sonarów, światłowodów i radiolatarni, które rozmieszczono na głębokości 80 metrów w strategicznym pasie - od Murmańska, przez archipelag Nowa Ziemia, aż po wyspy Ziemia Franciszka Józefa. Dzięki temu Rosjanie mogą kontrolować kluczowy akwen Morza Barentsa, gdzie stacjonuje znaczna część rosyjskiego potencjału jądrowego.

Według ekspertów, Harmonia wykorzystuje sonary pasywne, zdolne do wykrywania dźwięków emitowanych przez zanurzone okręty podwodne. To rozwiązanie przypomina amerykański system SOSUS, który od dekad strzeże wybrzeży Stanów Zjednoczonych i szlaków morskich NATO przed rosyjskimi jednostkami.

Fikcyjne firmy i handel mimo sankcji

Dziennikarze dotarli do dokumentów sądowych z Niemiec, z których wynika, że sprzęt do budowy Harmonii dostarczano do Rosji za pośrednictwem fikcyjnej spółki Mostrello zarejestrowanej na Cyprze. Firma, na którą USA nałożyły sankcje, sprowadzała technologie z Europy nawet po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W procederze uczestniczyły m.in. szwedzka firma Satmission (należąca do giełdowej spółki Kebni), norweski koncern zbrojeniowy Kongsberg i niemieckie przedsiębiorstwa NSW oraz Innomar. Sprzęt wart setki tysięcy euro trafiał do Rosji przez Turcję, a wiele z firm zapewnia, że nie wiedziały o ostatecznym przeznaczeniu towarów.

Śledztwo wykazało, że siedziba Mostrello na Cyprze to opuszczone biuro. Przez lata przez tę firmę przechodziły dostawy, które omijały międzynarodowe restrykcje.

Eksperci: "To kluczowy projekt dla Rosji"

Ten system jest absolutnie niezbędny dla Rosji i służy ochronie znacznej części rosyjskiego potencjału jądrowego - ocenia Niklas Granholm ze Szwedzkiego Instytutu Badań nad Obronnością. Eksperci podkreślają, że dzięki Harmonii Rosja może szybko wykrywać ruchy okrętów NATO, co znacząco podnosi jej możliwości obronne w Arktyce.

Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie

Kulisy powstania systemu Harmonia ujawniono dzięki współpracy redakcji z kilku krajów, w tym SVT (Szwecja), NDR (Niemcy), "Washington Post" (USA), "Le Monde" (Francja) i NRK (Norwegia). Projekt wsparło Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ).