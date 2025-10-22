Wstępne porozumienie w sprawie zakupu przez Ukrainę od 100 do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E z agentem AI, czyli najnowszej wersji tych maszyn, podpisali w środę Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Szwecji Ulf Kristersson. "Liczymy na pierwsze dostawy Gripenów już w 2026 roku" - poinformował Wołodymyr Zełenski.

  • Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Rosyjskie bombowce strategiczne nad Bałtykiem. Miały towarzystwo

Zełenski i Kristersson uzgodnili w środę możliwość zakupu przez Ukrainę najnowszych Gripenów. Uroczystość odbyła się w zakładach producenta koncernu Saab w mieście Linkoeping w południowej Szwecji.

JAS 39 Gripen E to nowa generacja myśliwca Gripen z agentem AI. Pierwszy taki samolot został dostarczony w poniedziałek szwedzkim siłom powietrznym.

Według Kristerssona porozumienie nie zakłada żadnych nowych darowizn. Chodzi raczej o długoterminową współpracę w zakresie obrony powietrznej i możliwość zawarcia bardzo dużej umowy w sektorze obronnym – podkreślił. Zdaniem premiera Szwecji, „jeśli porozumienie zostanie zrealizowane, będzie to największa umowa dotycząca szwedzkich myśliwców w historii”. Rozważane są różne opcje długoterminowego finansowania – uściślił.

Dopytywany o te opcje przez dziennikarzy, wymienił jako przykład zamrożone rosyjskie aktywa albo wkład tzw. koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę.

Zełenski, pytany o to, dlaczego chciałby pozyskać Gripeny, odpowiedział, że „te myśliwce są fantastyczne”. Mamy nadzieję pozyskać co najmniej 100 takich samolotów. Rozumiemy, że to długi proces, również finansowy – podkreślił.

Według sił zbrojnych Szwecji JAS 39 Gripen E jest nie tylko ulepszoną wersją dotychczasowego myśliwca, ale, pod wieloma względami, to zupełnie nowy rodzaj samolotu - posiada bowiem większy zasięg i udźwig uzbrojenia. Jak podkreślono, nowy myśliwiec wyróżnia się przede wszystkim systemem operacyjnym nowej generacji z agentem AI. Wyposażenie to ma pozwolić pilotowi na zapoznanie się z większą ilością informacji. Samolot został zaprojektowany tak, by mógł działać na obszarze, nad którym nie mamy kontroli – wyjaśnił premier Szwecji.

Przypomnijmy, że niemal każdej nocy Ukraina jest celem zmasowanych ataków Rosji. 22 października rosyjski dron uderzył w przedszkole w Charkowie, raniąc czworo dzieciEksplozje wstrząsnęły też Kijowem i Zaporożem. Zginęło tam sześć osób, w tym dzieci.