Wstępne porozumienie w sprawie zakupu przez Ukrainę od 100 do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E z agentem AI, czyli najnowszej wersji tych maszyn, podpisali w środę Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Szwecji Ulf Kristersson. "Liczymy na pierwsze dostawy Gripenów już w 2026 roku" - poinformował Wołodymyr Zełenski.

Zełenski i Kristersson uzgodnili w środę możliwość zakupu przez Ukrainę najnowszych Gripenów. Uroczystość odbyła się w zakładach producenta koncernu Saab w mieście Linkoeping w południowej Szwecji.

JAS 39 Gripen E to nowa generacja myśliwca Gripen z agentem AI. Pierwszy taki samolot został dostarczony w poniedziałek szwedzkim siłom powietrznym.

Według Kristerssona porozumienie nie zakłada żadnych nowych darowizn. Chodzi raczej o długoterminową współpracę w zakresie obrony powietrznej i możliwość zawarcia bardzo dużej umowy w sektorze obronnym – podkreślił. Zdaniem premiera Szwecji, „jeśli porozumienie zostanie zrealizowane, będzie to największa umowa dotycząca szwedzkich myśliwców w historii”. Rozważane są różne opcje długoterminowego finansowania – uściślił.

Dopytywany o te opcje przez dziennikarzy, wymienił jako przykład zamrożone rosyjskie aktywa albo wkład tzw. koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę.