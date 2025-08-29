Po spokojnym lecie w Sztokholmie doszło do gwałtownego wzrostu przemocy. W ostatnim tygodniu sierpnia miastem wstrząsnęły strzelaniny i eksplozje, w których zginęło kilka osób. Opozycja domaga się od rządu i policji wyjaśnień oraz skuteczniejszych działań w walce z gangami.

Seria strzelanin i eksplozji w Sztokholmie. Opozycja żąda wyjaśnień od rządu / Shutterstock

W ostatnich dniach sierpnia w Sztokholmie doszło do serii niebezpiecznych incydentów. W dzielnicy Kallhaell w wyniku strzelaniny zginęło dwóch młodych mężczyzn, z których jeden przebywał na warunkowym zwolnieniu z więzienia. W Oestberdze eksplodował samochód-pułapka - według mediów ofiarą śmiertelną był nastolatek, który próbował podłożyć ładunek wybuchowy.

W innych strzelaninach na terenie miasta ranne zostały cztery osoby.

W związku z eskalacją przemocy opozycyjna parlamentarzystka socjaldemokratów, Teresa Carvalho, wezwała ministra sprawiedliwości Gunnara Stroemmera oraz szefową policji Petrę Lundh do złożenia wyjaśnień przed parlamentarną komisją sprawiedliwości.

Zarzuciła rządowi brak postępów w walce z gangami i opieszałość w realizacji obietnic wyborczych. Rząd musi przyspieszyć działania, które obiecywał od 2022 roku, gdy przejął władzę - podkreśliła Carvalho podczas konferencji prasowej.

Minister sprawiedliwości Gunnar Stroemmer odpiera zarzuty, wskazując na zaniedbania poprzednich rządów. Nowe zasoby, narzędzia i metody pracy policji zaczynają przynosić efekty. Jak dotąd liczba strzelanin spadła o połowę, ale zanim będziemy usatysfakcjonowani, czeka nas jeszcze wiele pracy - zaznaczył Stroemmer.

Statystyki przemocy w Szwecji wciąż alarmujące

W całej Szwecji od początku roku doszło do 106 strzelanin - to najmniej od sześciu lat. Zginęły w nich 34 osoby, a 29 zostało rannych. Jednak w Sztokholmie sytuacja pozostaje napięta, zwłaszcza po wybuchu konfliktu wokół bossa gangu narkotykowego o pseudonimie Lis Kurdyjski. Od stycznia do końca lipca w stolicy odnotowano 47 strzelanin.

Rząd Gunnara Stroemmera w odpowiedzi na eskalację przemocy zmienił szefa policji, zaostrzył prawo i przyznał policji nowe uprawnienia, w tym możliwość rekwirowania majątków przestępców.