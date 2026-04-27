W Stanach Zjednoczonych zawrzało po poniedziałkowym wpisie Melanii Trump, która publicznie zaapelowała do stacji ABC o zwolnienie popularnego komika Jimmy’ego Kimmela. Powodem jest skecz wyemitowany tuż przed domniemanym zamachem na Donalda Trumpa, w którym Kimmel powiedział, że Melania wygląda jak „przyszła wdowa”.
"Pełna nienawiści i przemocy retoryka Kimmela ma na celu podzielenie naszego kraju. Jego monolog o mojej rodzinie nie jest komedią - jego słowa mają niszczycielski wpływ i pogłębiają polityczną chorobę w Ameryce. Ludzie tacy jak Kimmel nie powinni mieć możliwości wchodzenia do naszych domów każdego wieczoru i szerzenia nienawiści" - napisała żona prezydenta na platformie X.
"Tchórz Kimmel kryje się za ABC, bo wie, że stacja będzie go chronić. Dość tego. Czas, by ABC zajęła stanowisko. Ile razy kierownictwo ABC będzie pozwalało Kimmelowi na ohydne zachowania kosztem naszej społeczności?" - dodała.