Co zrobił Kimmel?

Skecz Kimmela, który wywołał tak gwałtowną reakcję, był alternatywną wersją gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Komik, wcielając się w rolę gospodarza, przywitał Melanię słowami, że "promienieje, jak przyszła wdowa" (użył słów "expectant widow", kojarzących się z "expectant mother", czyli przyszła matka).

Sformułowanie to szczególnie oburzyło opinię publiczną, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które miały miejsce dwa dni później - podczas gali WHCA uzbrojony napastnik próbował dostać się na salę, gdzie przebywał prezydent Trump. Napastnik został obezwładniony, a prezydent i inni politycy bezpiecznie ewakuowani.

To nie pierwszy raz, gdy Jimmy Kimmel żartuje z Melanii Trump. W przeszłości komik wielokrotnie poruszał temat jej rzekomych kontaktów z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, czemu pierwsza dama stanowczo zaprzeczała.

Nie jest to pierwsza kontrowersja wokół programu Kimmela. We wrześniu ubiegłego roku ABC tymczasowo zawiesiła jego show po fali oburzenia wywołanej monologiem dotyczącym śmierci prawicowego aktywisty Charlie’ego Kirka. Wtedy szef Federalnej Komisji Łączności, Brendan Carr, zagroził nawet odebraniem stacji licencji, jeśli nie ukarze Kimmela. Program powrócił jednak na antenę po zarzutach o próbę cenzurowania telewizji przez władze.