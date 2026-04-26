Napastnik, który w sobotę wieczorem czasu lokalnego otworzył ogień na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie, to 31-letni Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii - informują amerykańskie media. CNN podaje, że jest świetnie wykształcony, pracuje jako nauczyciel, jest też twórcą gier wideo. W hotelu, gdzie oddał strzały, miał wynajęty pokój. Jego motywacja na razie nie jest znana.

Donald Trump opublikował zdjęcie podejrzanego o otwarcie ognia podczas kolacji z korespondentami Białego Domu w Waszyngtonie

Niedługo po rozpoczęciu sobotniej gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie słychać było strzały. Prezydent USA Donald Trump, który przebywał na scenie, został ewakuowany, podobnie jak jego żona Melania, wiceprezydent USA J.D. Vance i inni członkowie administracji. Na sali balowej obecnych było również setki dziennikarzy i polityków.

Cytowany przez amerykańskie media przedstawiciel Federalnego Biura Śledczego (FBI) poinformował, że napastnik próbował przedrzeć się przez zabezpieczenia i strzelił w stronę agenta Secret Service, któremu jednak nie stało się nic poważnego - miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Nikt więcej nie ucierpiał.

Wykształcony napastnik

Amerykańskie media, m.in. stacja CNN i agencja Associated Press, informują, że napastnik to 31-letni Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii. CNN podaje, że pracuje jako nauczyciel, przygotowując uczniów do egzaminów i udzielając korepetycji.

W 2017 roku ukończył studia licencjackie z inżynierii mechanicznej na Kalifornijskim Instytucie Technicznym (Caltech), jednej z najlepszych amerykańskich uczelni niepublicznych, a w ubiegłym roku zdobył tytuł magistra informatyki na Uniwersytecie Stanowym Kalifornii.

Będąc studentem Caltech, w 2017 r. wspomniano o nim w lokalnych mediach, bo opracował prototyp hamulca awaryjnego do wózków inwalidzkich.

Allen na swoim profilu w serwisie LinkedIn pisze, że jest też twórcą gier wideo - stworzył niezależną grę o nazwie Bohrdom, którą można było kupić na platformie Steam za 1,99 dolara. W 2018 roku zarejestrował znak towarowy dla tej gry. Obecnie miał pracować nad drugą grą o roboczej nazwie "First Law".

Według danych Federalnej Komisji Wyborczej, w październiku 2024 r. przekazał 25 dolarów na kampanię prezydencką Kamali Harris - informuje CNN.

Miał strzelbę, pistolet i wiele noży

Na konferencji prasowej po wydarzeniach w hotelu Hilton prezydent Donald Trump poinformował, że napastnik był uzbrojony w wiele sztuk broni; nazwał go szaleńcem. Według policji sprawca miał przy sobie strzelbę, pistolet i wiele noży. Najpewniej działał w pojedynkę.

Po zatrzymaniu przez służby trafił do szpitala na badania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzany był gościem hotelu, w którym zorganizowano doroczną kolację. Na razie nie wiadomo, jaka była jego motywacja.

W odpowiedzi na pytanie o to, czy sądzi, że był celem napastnika, amerykański prezydent odparł: "Chyba tak". Dodał, że przed galą nie było ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Cole Tomas Allen najprawdopodobniej usłyszy dwa zarzuty: użycia broni palnej podczas popełniania przestępstwa z użyciem przemocy oraz napaści na funkcjonariusza federalnego z użyciem niebezpiecznego narzędzia - informuje CNN.