Na terenie parku archeologicznego w Teotihuacan doszło do strzelaniny - informują lokalne media w Meksyku. Dwie osoby nie żyją, a sześć zostało rannych. Sprawca miał otworzyć ogień w rejonie Piramidy Księżyca, a następnie popełniając samobójstwo.

Strzelanina w Teotihuacan: Dwie osoby nie żyją, trzy ranne

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Informacje o strzelaninie potwierdza meksykańskie ministerstwo bezpieczeństwa stanu.

Do tragicznego incydentu doszło w poniedziałek na terenie słynnego miasta w Teotihuacan w Meksyku. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień z Piramidy Księżyca, zabijając dwie osoby, zaś sześć ranił. Sprawca popełnił samobójstwo.

Stanowe ministerstwo bezpieczeństwa przekazało, że wśród sześciu rannych osób cztery zostały ranione z broni palnej, a dwie doznały obrażeń wskutek upadku ze schodów budynku. Dodano, że wśród rannych były dwie osoby z Kolumbii, Rosjanin i Kanadyjczyk. Poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.

Z kolei"El Pais", powołując się na meksykańskie ministerstwo bezpieczeństwa, przekazał, że napastnik wspiął się na szczyt Piramidy Księżyca (43 metry wysokości), drugiej co do wielkości w kompleksie Teotihuacan, i stamtąd zaczął strzelać do turystów znajdujących się na Placu Księżyca. W wyniku ataku zginęła kobieta z Kanady, a trzy osoby zostały ranne.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe i policja. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące panikę i chaos wśród turystów, którzy próbowali ukryć się za murami i strukturami archeologicznymi.

Wcześniej w opublikowanym oświadczeniu służb poinformowano o śmierci obywatelki Kanady. Funkcjonariusze zabezpieczyli broń palną, broń białą i kilka sztuk amunicji. Władze prowadzą śledztwo w celu ustalenia motywów działania napastnika. Na razie nie ujawniono jego tożsamości. Zapewniają, że bezpieczeństwo w strefie archeologicznej zostało wzmocnione.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum poleciła federalnemu gabinetowi bezpieczeństwa przeprowadzenie dochodzenia w sprawie strzelaniny. "To, co wydarzyło się dziś w Teotihuacan, głęboko nas boli. Wyrażam najszczerszą solidarność z osobami dotkniętymi tym zdarzeniem oraz ich rodzinami. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Kanady" - napisała na platformie X.

Jedno z najważniejszych miejsc dla turystów na świecie

Teotihuacan to starożytne miasto położone w środkowym Meksyku, około 40 kilometrów na północny wschód od współczesnego Miasta Meksyk. Jest jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych w Ameryce Łacińskiej oraz jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych w Meksyku.

Najbardziej znane budowle to Piramida Słońca, Piramida Księżyca oraz Aleja Zmarłych. Miasto charakteryzuje się monumentalną architekturą i zaawansowanym układem urbanistycznym.

Teotihuacan wywarło ogromny wpływ na późniejsze kultury regionu, w tym na Azteków, którzy odkryli ruiny miasta wiele wieków po jego upadku i nadali mu obecną nazwę, oznaczającą "miejsce, gdzie ludzie stają się bogami". Obecnie miasto jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi jedno z najważniejszych miejsc archeologicznych na świecie.