Władze Meksyku poinformowały o schwytaniu Janosa Balli, znanego również jako Daniel Takacs, który przez lata uchodził za jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców Europy. Mężczyzna był ścigany za handel narkotykami i figurował na czerwonej liście gończej Interpolu.

Do zatrzymania doszło w stanie Quintana Roo, na południu Meksyku. Informację o sukcesie operacji przekazał w mediach społecznościowych meksykański sekretarz ds. bezpieczeństwa Omar Garcia Harfuch.

Jak podkreślają władze, schwytanie Balli było możliwe dzięki ścisłej współpracy służb meksykańskich i węgierskich. Kluczowe okazały się informacje przekazane przez organy bezpieczeństwa z Węgier, a także dane wywiadowcze i ustalenia prowadzonego śledztwa.

Po zatrzymaniu przestępca został przekazany meksykańskiej agencji ds. imigracji, która ma ustalić jego status imigracyjny i przygotować procedurę kontrolowanej deportacji do Europy.

Janos Balla od lat był na celowniku europejskich służb. Jego działalność związana z handlem narkotykami miała międzynarodowy zasięg, a śledczy nie wykluczają, że mógł być powiązany z innymi grupami przestępczymi działającymi na terenie Ameryki Łacińskiej.

Wydanie go w ręce europejskiego wymiaru sprawiedliwości może być początkiem kolejnych śledztw i zatrzymań.