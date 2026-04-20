Peter Magyar, lider partii TISZA, która wygrała niedawne wybory parlamentarne na Węgrzech, zaapelował do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o ponowne otwarcie uszkodzonego rurociągu naftowego Przyjaźń. Od tej decyzji uzależnia - jako przyszły premier - wycofanie blokady na unijną pożyczkę 90 mld euro dla Kijowa.

Peter Magyar / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News / East News

Obiecał, że jeśli tranzyt rosyjskiej ropy przez Ukrainę ruszy, zdejmie blokadę na unijną pożyczkę 90 mld euro dla Kijowa, którą nałożył premier Orban.

Tranzyt ropy Przyjaźnią został zatrzymany po uszkodzeniu podczas rosyjskiego ataku.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg Przyjaźń jest gotowy do transportu ropy, to powinni go uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą - powiedział Peter Magyar na poniedziałkowej konferencji prasowej. Oczekujemy też, że Rosja zacznie dostarczać ropę (do rurociągu - przyp. red.) zgodnie z umowami - dodał.

Lider partii TISZA zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera wycofa on blokadę nałożoną przez ustępującego premiera Viktora Orbana na unijną pożyczkę w wysokości 90 mld euro dla Kijowa.

Wcześniej w poniedziałek Komisja Europejska odmówiła odpowiedzi na to, czy UE zapłaci za naprawę uszkodzonego rurociągu.

Na tym etapie nie będziemy udzielać informacji - powiedział rzecznik KE Olof Gill, pytany o sprawę. Podkreślił jednocześnie, że Komisja jest w kontakcie z zainteresowanymi stronami, aby ułatwić wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.

Premier Węgier Viktor Orban oświadczył 19 kwietnia, że Budapeszt otrzymał sygnały, iż Ukraina jest gotowa przywrócić tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń już 20 kwietnia.

W marcu prezydent Zełenski poinformował, że przyjął ofertę Unii Europejskiej w sprawie wsparcia technicznego i finansowego, by zakończyć naprawę rurociągu Przyjaźń. Została ona przedstawiona m.in. przez Ursulę von der Leyen.

Wołodymyr Zełenski / YURIY DYACHYSHYN/AFP/East News / East News

Tranzyt ropociągiem Przyjaźń wstrzymany

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca.

Zełenski zapowiedział 14 kwietnia, że rurociąg zacznie działać do końca kwietnia.

W trakcie poniedziałkowej konferencji Magyar odniósł się też do prowadzonej przez Rosjan rozbudowy elektrowni atomowej Paks. Ocenił, że jest to ważny i konieczny projekt, ale nowy rząd będzie musiał przeanalizować warunki finansowania kredytu udzielonego Budapesztowi przez Moskwę.