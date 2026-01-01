W sylwestrową noc pożar objął Vondelkerk - XIX-wieczny kościół w Amsterdamie. Ogień zniszczył m.in. wieżę i dach świątyni.

Na razie nie jest jasne, co mogło wywołać pożar w holenderskiej stolicy. Nieoficjalne informacje tamtejszych mediów sugerują, że źródłem ognia mogły być fajerwerki. 

Ogień szybko objął wieżę i dach dawnej świątyni. Deszcz iskier zmusił służby do ewakuacji mieszkańców kilkudziesięciu pobliskich domów. Odcięto też dopływ prądu do ok. 90 budynków. 

Według informacji przekazanych o poranku przez służby, nie ma ryzyka, że mury budynku się zawalą. 

Na razie nie wiadomo, kiedy strażacy mogą zakończyć działania na miejscu pożaru. O poranku informowali, że ogień nie jest jeszcze opanowany. W okolicy występuje duże zadymienie.

Do akcji gaśniczej wykorzystano największy podnośnik koszowy w Holandii, o zasięgu 60 metrów. 

Vondelkerk oddano do użytku w 1880 r. W latach 70. XX wieku przestał pełnić funkcję świątyni katolickiej. Stał się miejscem wielu koncertów oraz spotkań.

Na miejscu pożaru pojawiła się burmistrz Amsterdamu Femke Halsema, która nazwała go "ogromną tragedią". 

