Tuż przed finiszem kolejny skandal z przyjmowaniem przez Unię Europejską umowy z Mercosur. Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM cypryjska prezydencja w UE pod wpływem Komisji Europejskiej, której bardzo zależy na szybkim wdrożeniu umowy - zdecydowała o pomięciu Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym.

Protest rolników w Paryżu przeciwko umowie z Mercosur / Nur Photo/East News / East News

Cypr wycofał dzisiaj rano z pakietu, dotyczącego umowy deklarację Rady UE mówiąca o tym, że porozumienie z Mercosurem nie może wejść w życie tymczasowo, dopóki nie zostanie zatwierdzone przez Parlament Europejski.

"To prawdziwy skandal" - powiedział dziennikarce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon unijny dyplomata.

To oznacza, że umowa zacznie obowiązywać, gdy tylko wyrazi na nią zgodę Mercosur, czyli zaraz po podpisaniu jej w poniedziałek.

"To całkowite pomięcie PE. Towary z Mercosuru de facto będą mogły zacząć płynąc do Unii od wtorku, gdy tylko ostatni kraj Mercosuru zatwierdzi umowę" - powiedział rozmówca RMF FM.

Jak ustaliła nasza dziennikarka, w tej sprawie nawiązano już kontakty dyplomatyczne między Polską i Francją. Natomiast Niemcy, które popierają umowę, nie mają problemu z pomięciem PE.

Polski eurodeputowany Krzysztof Hetman także jest oburzony i uważa, że jest to skandal. Przypomina, że zgodnie z prawem umowa może wejść w życie, gdy obie instytucje wyrażą na to zgodę - chodzi o Radę UE i Parlament Europejski.

Jeżeli ktoś próbuje wprowadzić umowę z pominięciem PE, to jest to pogwałcenie wszelkich zasad obowiązujących w UE - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Jego zdaniem to pozbawienie europarlamentu jego uprawnień i działanie niedemokratyczne. To już nie pierwsza próba pominięcia PE. Wcześniej Komisja Europejska lansowała przyśpieszoną procedurę, która odbierała eurodeputowanym prawo do składania poprawek w sprawie klauzul zabezpieczających rolników. Wówczas w wyniku protestu między innymi polskich eurodeputowanych udało się tę procedurę odrzucić i przyjąć klauzule w normalnym procesie ustawodawczym.

W piątek w sprawie porozumienia zagłosują ambasadorowie państw członkowskich przy UE. Jeśli wynik tego głosowania będzie korzystny dla zwolenników porozumienia UE-Mercosur, 12 stycznia w Paragwaju może nastąpić oficjalne podpisanie umowy.