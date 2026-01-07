Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w Brukseli, że Unia Europejska planuje powrót do bardziej restrykcyjnych zapisów dotyczących klauzuli ochronnej w negocjowanej umowie handlowej z Mercosurem – blokiem państw Ameryki Południowej. Kluczowa zmiana dotyczy tzw. hamulca bezpieczeństwa. Mechanizm ten będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc., a nie – jak wcześniej planowano – o 8 proc.

Minister rolnictwa informuje, że UE planuje powrót do bardziej restrykcyjnych zapisów ws. umowy z Mercosurem (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkuśnik/Dawid Wolski / East News

UE planuje powrót do bardziej restrykcyjnych zapisów w umowie z Mercosurem, obniżając próg uruchomienia klauzuli ochronnej do 5 proc. spadku cen produktów wrażliwych.

Polska, Francja i Węgry sprzeciwiają się porozumieniu, a kluczowe dla jego losów pozostaje stanowisko Włoch.

Minister Krajewski podkreśla, że Polska domaga się lepszych zabezpieczeń dla rolników i wyodrębnienia unijnych środków na rolnictwo.

Krajewski uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa państw UE z unijnymi komisarzami. Polska i Francja podtrzymują sprzeciw wobec umowy, a stanowisko Włoch pozostaje niejasne. Przyszłość porozumienia może rozstrzygnąć się już w piątek podczas posiedzenia ambasadorów państw UE, choć - jak zaznaczył minister - decyzja może zostać ponownie odłożona.

Wiceminister Adam Nowak dodał, że przeciwko umowie są także Węgry. Kluczowe będzie więc stanowisko Włoch - jeśli dołączą do Polski, Francji i Węgier, możliwe będzie zablokowanie porozumienia. Do utworzenia tzw. mniejszości blokującej potrzeba co najmniej czterech państw reprezentujących 35 proc. ludności UE.

Krajewski liczy na uwzględnienie zmian w "hamulcu bezpieczeństwa"

Minister Krajewski podkreślił, że polski rząd od początku dąży do zablokowania umowy, ale w razie braku większości blokującej, stara się wynegocjować jak najlepsze zabezpieczenia dla rolników. Powrót do 5-procentowego progu "hamulca bezpieczeństwa" ma chronić unijnych producentów przed spadkiem cen m.in. wołowiny, drobiu, nabiału, cukru czy etanolu w wyniku importu z Mercosuru.

Minister przypomniał, że pierwotnie próg ten wynosił 10 proc., potem został obniżony do 5 proc., a następnie podniesiony do 8 proc. Teraz ma wrócić do poziomu 5 proc. Krajewski wyraził nadzieję, że poprawki wypracowane przez europosłów - w tym Krzysztofa Hetmana (PSL) i Dariusza Jońskiego (KO) - zostaną uwzględnione w ostatecznym kształcie klauzul ochronnych.

Handel UE z krajami Mercosur / Mateusz Krymski / PAP

Propozycja szybszego dostępu do unijnych pieniędzy

Podczas środowego spotkania ministrowie omawiali także przyszłość wspólnej polityki rolnej. Szefowa KE Ursula von der Leyen (zwolenniczka jak najszybszego sfinalizowania umowy z Mercosur) zaproponowała, by od 2028 r. rolnicy mieli szybszy dostęp do 45 mld euro z unijnych funduszy, a 10 proc. środków z planów krajowych i regionalnych miało wspierać inwestycje na obszarach wiejskich. Krajewski pozytywnie ocenił propozycję, ale zaznaczył, że dla Polski to wciąż za mało - rząd domaga się wyodrębnienia tych środków i niełączenia ich z innymi funduszami UE.