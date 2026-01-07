Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w Brukseli, że Unia Europejska planuje powrót do bardziej restrykcyjnych zapisów dotyczących klauzuli ochronnej w negocjowanej umowie handlowej z Mercosurem – blokiem państw Ameryki Południowej. Kluczowa zmiana dotyczy tzw. hamulca bezpieczeństwa. Mechanizm ten będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc., a nie – jak wcześniej planowano – o 8 proc.
Krajewski uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa państw UE z unijnymi komisarzami. Polska i Francja podtrzymują sprzeciw wobec umowy, a stanowisko Włoch pozostaje niejasne. Przyszłość porozumienia może rozstrzygnąć się już w piątek podczas posiedzenia ambasadorów państw UE, choć - jak zaznaczył minister - decyzja może zostać ponownie odłożona.
Wiceminister Adam Nowak dodał, że przeciwko umowie są także Węgry. Kluczowe będzie więc stanowisko Włoch - jeśli dołączą do Polski, Francji i Węgier, możliwe będzie zablokowanie porozumienia. Do utworzenia tzw. mniejszości blokującej potrzeba co najmniej czterech państw reprezentujących 35 proc. ludności UE.
Minister Krajewski podkreślił, że polski rząd od początku dąży do zablokowania umowy, ale w razie braku większości blokującej, stara się wynegocjować jak najlepsze zabezpieczenia dla rolników. Powrót do 5-procentowego progu "hamulca bezpieczeństwa" ma chronić unijnych producentów przed spadkiem cen m.in. wołowiny, drobiu, nabiału, cukru czy etanolu w wyniku importu z Mercosuru.
Minister przypomniał, że pierwotnie próg ten wynosił 10 proc., potem został obniżony do 5 proc., a następnie podniesiony do 8 proc. Teraz ma wrócić do poziomu 5 proc. Krajewski wyraził nadzieję, że poprawki wypracowane przez europosłów - w tym Krzysztofa Hetmana (PSL) i Dariusza Jońskiego (KO) - zostaną uwzględnione w ostatecznym kształcie klauzul ochronnych.
Podczas środowego spotkania ministrowie omawiali także przyszłość wspólnej polityki rolnej. Szefowa KE Ursula von der Leyen (zwolenniczka jak najszybszego sfinalizowania umowy z Mercosur) zaproponowała, by od 2028 r. rolnicy mieli szybszy dostęp do 45 mld euro z unijnych funduszy, a 10 proc. środków z planów krajowych i regionalnych miało wspierać inwestycje na obszarach wiejskich. Krajewski pozytywnie ocenił propozycję, ale zaznaczył, że dla Polski to wciąż za mało - rząd domaga się wyodrębnienia tych środków i niełączenia ich z innymi funduszami UE.