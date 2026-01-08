Amerykańska Straż Wybrzeża przejęła w środę rosyjski tankowiec Bella 1 na północnym Atlantyku po kilkutygodniowym pościgu. Incydent zaostrzył napięcia na linii Waszyngton - Moskwa i wywołał reakcje także ze strony Chin. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe zaprzestanie "nielegalnych działań" wobec tankowca Marinera oraz zapewnienie godnego traktowania rosyjskiej załogi. Moskwa podkreśla, że działania amerykańskich służb naruszają prawo międzynarodowe i wolność żeglugi. Z drugiej strony Rosja pokazuje, że jest bezradna wobec działań USA, które mogą zainspirować inne kraje do podjęcia podobnych operacji wobec floty cieni.

Amerykańskie siły, w tym Navy SEALs, przejęły tankowiec Bella 1 około 300 km na południe od Islandii po kilkutygodniowym pościgu, podczas którego statek zmieniał banderę.

Rosja potępiła akcję jako "piractwo XXI wieku" i naruszenie prawa międzynarodowego, domagając się wypuszczenia załogi, a Chiny również skrytykowały działania USA.

Bella 1 nie przewoziła ropy podczas przejęcia, różniąc się od innych tankowców zatrzymanych ostatnio za transport wenezuelskiej ropy.

Rosyjskie MSZ wezwało USA do zaprzestania działań wobec Marinera (Bella 1) oraz zapewnienia humanitarnego traktowania załogi, a Moskwa złożyła oficjalny protest wobec działań amerykańskich służb.

Stany Zjednoczone zapowiadają kontynuację polityki przejmowania tankowców łamiących embargo, mimo ryzyka napięć z Rosją i Chinami, a eksperci przewidują kolejne zatrzymania i konfiskaty statków.

Według informacji CNN, amerykańskie siły - w tym żołnierze Navy SEALs - przejęły tankowiec Bella 1 około 300 km na południe od wybrzeży Islandii. Operacja była poprzedzona kilkutygodniowym pościgiem, podczas którego jednostka kilkukrotnie zmieniała banderę - początkowo pływała pod flagą Gujany, a następnie została zarejestrowana w Rosji i przemalowana na rosyjskie barwy. W akcji uczestniczyły także brytyjskie siły zbrojne. Wcześniej pojawiły się również informacje, że tankowiec jest eskortowany przez podwodny okręt rosyjskiej marynarki wojennej i być może także inne jednostki.

Rosyjskie Ministerstwo Transportu potwierdziło utratę kontaktu z tankowcem po wejściu na pokład amerykańskich sił. Moskwa określiła przejęcie statku jako "piractwo XXI wieku" i naruszenie prawa międzynarodowego, domagając się wypuszczenia załogi. Chiny również potępiły działania USA, uznając je za "poważne naruszenie prawa międzynarodowego" i sprzeciwiając się jednostronnym sankcjom.

Według firmy analitycznej Kpler, Bella 1 w momencie przejęcia nie przewoziła ropy. To odróżnia ją od innych tankowców zatrzymanych w ostatnich tygodniach przez USA, które transportowały wenezuelską ropę. Bella 1 była wcześniej wielokrotnie wyłączana z systemu AIS, co jest typowe dla jednostek zaangażowanych w transport objętej sankcjami ropy.

Tego samego dnia amerykańskie służby przejęły także tankowiec Sophia w pobliżu Karaibów, przewożący około 2 mln baryłek wenezuelskiej ropy. Biały Dom zapowiedział kontynuację polityki przejmowania tankowców łamiących embargo, mimo ryzyka dalszego wzrostu napięć z Rosją i Chinami.

Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem nazwała operacje "dwoma bezpiecznymi i skutecznymi abordażami przeprowadzonymi w odstępie kilku godzin". Noem powiedziała, że Bella 1 od tygodni próbowała unikać Straży Przybrzeżnej, "nawet zmieniając banderę i malując nową nazwę na kadłubie podczas pościgu, w desperackiej i nieudanej próbie uniknięcia sprawiedliwości". Dodała, że "heroiczna" załoga USCGC Munro ścigała statek "po otwartym morzu i przez zdradliwe sztormy".

Bella 1 czy Marinera?

Jak podaje "Financial Times" oraz BBC tankowiec Bella 1 (znany także jako Marinera) od końca grudnia 2025 roku należy do rosyjskiej spółki Burevestmarin zarejestrowanej w obwodzie riazańskim. Właścicielem firmy jest przedsiębiorca Ilja Bugaj, który mieszka w Moskwie. Spółka "Burevestmarin" została założona w lipcu 2025. Bugaj od 2018 roku pełni także funkcję dyrektora generalnego firmy Rusnieftiehimtorg, zajmującej się handlem produktami naftowymi. W ostatnich latach spółka ta notowała spadek przychodów i straty finansowe.

Według śledztwa dziennikarskiego, Rusnieftiehimtorg należy do biznesmena z Sewastopola, Andrieja Swiripy, który posiada również obywatelstwo ukraińskie. Firma ta jest powiązana z byłym deputowanym rady miejskiej Odessy, Wiktorem Baranskim, oraz strukturami bliskimi mołdawskiemu miliarderowi Ilanowi Szorowi, objętemu sankcjami USA za związki z Rosją.

Marinera ma udokumentowaną, długofalową działalność handlową między Wenezuelą i Iranem.