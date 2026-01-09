"Rozumiemy gniew rolników, zgadzamy się z nimi. Współpracujemy z branżowymi związkami rolniczymi od bardzo dawna" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman. Odniósł się w ten sposób do dzisiejszej demonstracji w Warszawie przeciwko umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Przekonywał też, że politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji "modlą się" o wejście w życie kontrowersyjnego porozumienia i chcą ten fakt wykorzystać jako polityczne paliwo.

Krzysztof Hetman będzie gościem Michała Zielińskiego / Mikołaj Poruszek / RMF FM

"Taką sytuację zastał nasz rząd"

Przez 8 lat, gdy negocjowano tę umowę, rząd PiS-u ani razu nie zgłosił zdania odrębnego. Zgadzał się na przyspieszanie negocjacji z krajami Mercosur - grzmiał w Radiu RMF24 europoseł Krzysztof Hetman. Przypomniał, że negocjacje z krajami Mercosur formalnie zakończyły się w październiku 2023 r.

Od tamtego momentu nic w tej umowie nie można było zmienić ani zastosować weta. Taką sytuację nasz rząd zastał - wspominał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.



Oni są cynikami, hipokrytami - ocenił gość Radia RMF24, atakując obecną opozycję. Przypomniał, że politycy PiS-u i Konfederacji zagłosowali przeciwko klauzulom bezpieczeństwa do umowy z Mercosur.

Oni prowadzą cyniczną, polityczną grę. Modlą się każdego dnia, żeby ta umowa weszła w jak najgorszej wersji dla polskiego rolnika. Będzie to dla nich paliwo polityczne - ocenił.

"Wszystko w rękach Meloni"

Pytany o to, czy umowę z krajami Mercosur można jeszcze zablokować, gość Michała Zielińskiego nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

Jeśli dojdzie dzisiaj do głosowania, Polska, Francja i Węgry będą na nie. Wszystko jest w rękach włoskiej premier Meloni - zauważył Hetman, odnosząc się do możliwości zbudowania mniejszości blokującej.



"Wiele branż ma wątpliwości"

Hetman odniósł się też do ustaleń brukselskiej korespondentki RMF FM mówiących o tym, że cypryjska prezydencja w UE chce doprowadzić do tymczasowego uruchomienia umowy z krajami Mercosur.

Wcale mnie nie dziwi ta sytuacja. Obserwuję próby wyeliminowania Parlamentu Europejskiego z zaakceptowania tej umowy od paru ładnych miesięcy - zauważył.

Zwolennikom tej umowy najbardziej powinno zależeć na powszechnej akceptacji dla niej. W innym przypadku będą działy się takie rzeczy jak dzisiaj u nas w Polsce, przed kilkoma dniami we Francji - analizował Hetman, nawiązując do rolniczych protestów.



Nie chciałbym, żebyśmy tę umowę sprowadzali tylko i wyłącznie do obaw rolników, bo wiele branż ma wątpliwości - podkreślił europarlamentarzysta.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy