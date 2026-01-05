Brukselska prokuratura zamknęła śledztwo w sprawie rzekomego „ostrzelania” samochodu europosła PiS Waldemara Budy - ustaliła dziennikarka RMF FM. We wrześniu zeszłego roku Buda poinformował na portalu społecznościowym, że jego samochód został w Brukseli ostrzelany z broni pneumatycznej.
"Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pie***na brukselska dzicz!" - napisał europoseł Buda we wrześniu 2025 roku.
Rzeczniczka brukselskiej prokuratury Laura Demullier przekazała dziennikarce RMF FM, że "nie było dowodów na użycie broni pneumatycznej".
Przypomnijmy, że Buda był natomiast pewny, że do jego pojazdu strzelano. "9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają. Dziękuję za słowa wsparcia" - relacjonował w mediach społecznościowych, opatrując kolejne posty zdjęciem "ostrzelanego" samochodu.