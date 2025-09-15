Mamy pierwszą reakcję Parlamentu Europejskiego w sprawie incydentu z samochodem europosła PiS Waldemara Budy. "Każdy taki incydent traktujemy poważnie i pozostajemy w kontakcie z lokalnymi władzami" – przekazały dziennikarce RMF FM Katarzynie Szymańskiej - Borginon w Brukseli źródła w PE. Europoseł Buda poinformował, że jego samochód został w Brukseli ostrzelany z broni pneumatycznej.

Waldemar Buda / East News

Rozmówcy dziennikarki RMF FM w Parlamencie Europejskim odsyłają do belgijskich służb i przypominają, że w ostatni czwartek została przegłosowana rezolucja, w której Europarlament potępił wszelką przemoc wobec europosłów na tle politycznym.

Na razie jednak PE ma za mało informacji w sprawie incydentu z autem europosła Budy.

Sam polski eurodeputowany twierdzi, że "wygląda to na zaplanowane działania".

"Pewne zażenowanie" wpisem Waldemara Budy

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, w PE przetłumaczono już wpis europosła na portalu społecznościowym.

Został potraktowany poważnie, ale wzbudził także pewne zażenowanie, bo pada w nim grubiański epitet - słowa "brukselska dzicz".

Przypomnijmy, dzisiaj europoseł PiS Waldemar Buda poinformował w mediach społecznościowych, że na jego samochód oddano dziewięć strzałów z broni pneumatycznej.

„Oddanych zostało 9 strzałów z broni pneumatycznej, a akcja wyglądała na zaplanowane działania” – przekazał.