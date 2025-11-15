Przywiązano go do metalowego krzesła, a nad jego sercem umieszczono biały kwadrat z czerwoną tarczą. W Karolinie Południowej wykonano w czwartek wyrok śmierci przez rozstrzelanie na 44-letnim mężczyźnie za zabójstwo trzech osób.

Wykonano wyrok śmierci na 44-latku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Karolinie Południowej wykonano wyrok śmierci przez rozstrzelanie na 44-letnim Stephenie Bryancie, skazanym za potrójne morderstwo z 2004 roku.

Bryant wybrał rozstrzelanie zamiast krzesła elektrycznego lub zastrzyku śmiercionośnego.

Podczas wykonania wyroku Bryanta przywiązano do metalowego krzesła, a nad jego sercem umieszczono biały kwadrat z czerwoną tarczą - pluton egzekucyjny oddał strzały z odległości 4,5 metra.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

"New York Times" opisał egzekucję jako część ponownego sięgania przez ten stan po metody inne niż śmiercionośny zastrzyk po 13 latach przerwy.

44-letni Stephen Bryant przyznał się do trzech zabójstw w 2004 roku. Wybrał tę metodę wykonania kary śmierci zamiast krzesła elektrycznego lub zastrzyku. Bryant został skazany za zabójstwo Willarda "TJ" Tietjena i dwóch innych mężczyzn na wiejskich terenach hrabstwa Sumter.

Prokuratorzy ustalili, że postrzelił Tietjena kilka razy, a następnie odebrał telefon ofiary i powiedział żonie i córce, że go zabił. Później zamordował jeszcze dwóch ludzi, którym zaoferował podwiezienie samochodem.

Świadkowie egzekucji

Egzekucji przypatrywało się około 10 świadków. Zgon stwierdzono o godzinie 18:05 czasu lokalnego.

Przywiązano go do metalowego krzesła, a nad jego sercem umieszczono biały kwadrat z czerwoną tarczą. Opuszczono kaptur, odsunięto roletę i bez ostrzeżenia dźwiękowego ani wizualnego... oddano strzały z broni o dużej mocy z odległości 4,5 metra - podała agencja AP.

W Karolinie Południowej stracono już siedem osób w ciągu 14 miesięcy. Była to trzecia egzekucja w tym roku przez pluton egzekucyjny i 50. w tym stanie od czasu przywrócenia tam kary śmierci cztery dekady temu.

Republikański gubernator stanu Henry McMaster odmówił ułaskawienia. Pozostaje to w zgodzie z tendencją panującą w Karolinie Południowej od 1976 roku.

"Ostatnie egzekucje były brutalne i haniebne"

Adwokat skazanego Bo King podkreślał traumatyczną historię Bryanta, powołując się na jego chorobę genetyczną, poważne znęcanie się nad nim w dzieciństwie i prenatalne narażenie na alkohol, które "trwale uszkodziło jego ciało i mózg". King powiedział, że Bryant "wykazał się szlachetnością i odwagą, wybaczając swojej rodzinie".

Ostatnie egzekucje były brutalne i haniebne. Żadna z nich nie uczyniła Karoliny Południowej bezpieczniejszą ani bardziej sprawiedliwą - ubolewał obrońca.

Bryant był 43. osobą straconą w tym roku w Ameryce.