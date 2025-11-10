W Mali zamordowano Mariam Cissé, popularną TikTokerkę, która otwarcie wspierała armię rządową. Kobieta została porwana i zastrzelona przez podejrzewanych o związek z dżihadystami napastników. Jej śmierć wstrząsnęła krajem, który od lat zmaga się z kryzysem bezpieczeństwa i nasilającą się działalnością ekstremistów.

Mariam Cissé zamordowana na oczach tłumu / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Mariam Cissé, mająca ponad 100 tysięcy obserwujących na TikToku, publikowała filmy z życia w rodzinnym Tonka w regionie Timbuktu i często wyrażała poparcie dla malijskiej armii. Według relacji francuskiego radia RFI, kobieta została porwana przez uzbrojonych napastników podczas transmisji na żywo z targu w sąsiednim mieście.

"Moją siostrę aresztowali w czwartek dżihadyści" - przekazał jej brat w rozmowie z agencja AFP.

Oskarżono ją o przekazywanie informacji wojsku na temat ruchów dżihadystów.

Po porwaniu Mariam Cissé została przewieziona do rodzinnego miasta na motocyklu i zastrzelona na placu - w obecności tłumu, w którym znajdował się także jej brat.

Według źródeł bezpieczeństwa, powodem egzekucji miało być rzekome filmowanie dżihadystów na potrzeby armii. W niektórych nagraniach TikTokerka występowała w mundurze wojskowym, a jej wpisy często opatrzone były hasłem "Vive Mali" ("Niech żyje Mali").