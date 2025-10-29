Nie żyje Weniamin Mazżerin, rosyjski wojskowy zamieszany w zbrodnie wojenne m.in. w Buczy w obwodzie kijowskim podczas pierwszych tygodni rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Sprawiedliwa kara" - jak to ujął ukraiński wywiad wojskowy - spotkała go daleko od linii frontu, w azjatyckiej części Rosji. Samochód, którym sam kierował, wyleciał w powietrze.

Nie żyje Weniamin Mazżerin, rosyjski wojskowy zamieszany w zbrodnie wojenne w obwodzie kijowskim w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę / DefenceIntelligenceofUkraine /

W obwodzie kemerowskim w azjatyckiej części Rosji zginął Weniamin Mazżerin, rosyjski wojskowy zamieszany w zbrodnie wojenne w obwodzie kijowskim, m.in. w Buczy.

Samochód, którym kierował, wyleciał w powietrze. Rosjanin był poszukiwany przez ukraiński wywiad wojskowy od kwietnia 2022 r.

Kijów opublikował krótki filmik, na którym - wiele na to wskazuje - widać moment eksplozji pojazdu, którym podróżował zbrodniarz wojenny. Nagranie znajdziesz w poniższym artykule.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami z kraju i ze świata? Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl.

Rosyjskie zbrodnie wojenne w ukraińskim obwodzie kijowskim, w tym w Buczy, do których doszło w lutym i marcu 2022 r., stały się jednym z najbardziej wstrząsających symboli inwazji sił Władimira Putina na Ukrainę. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich z okolic Kijowa w marcu i kwietniu, świat obiegły zdjęcia i relacje świadków dokumentujące masowe mordy, tortury, gwałty oraz grabieże dokonywane na ludności cywilnej.

W Buczy, niewielkim mieście pod Kijowem, odkryto masowe groby oraz ciała cywilów leżące na ulicach, często ze związanymi rękami i śladami egzekucji. Według ukraińskich władz, w samym tylko mieście Bucza zginęło ponad 400 osób. Wiele ciał nosiło ślady tortur, a niektóre zwłoki były spalone.

Odpowiedzialność

Za zbrodnie wojenne w Buczy i innych miejscowościach obwodu kijowskiego odpowiedzialność ponoszą rosyjskie siły zbrojne, w szczególności jednostki 64. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, która stacjonowała w tym rejonie podczas okupacji. Ukraińskie i międzynarodowe śledztwa wskazują, że żołnierze tej brygady brali udział w egzekucjach, torturach i innych aktach przemocy wobec cywilów.

W terror na ulicach podkijowskich miejscowości zaangażowane były również pododdziały Rosgwardii, czyli Federalnej Służb Wojsk Gwardii Narodowej Rosji. Jedną z takich jednostek był policyjny oddział specjalnego przeznaczenia o nazwie "Obereg". Na podstawie zebranych dowodów i relacji naocznych świadków ukraińska prokuratura generalna wszczęła postępowanie przeciwko żołnierzom jednostki w związku z naruszeniem praw i zwyczajów wojennych.

Rosyjscy zbrodniarze wojenni z jednostki "Obereg" zostali zidentyfikowani z imienia i nazwiska jeszcze w kwietniu 2022 r. Wtedy też rozpoczęto ich poszukiwania w celu wymierzenia sprawiedliwości.

Spotkała go "sprawiedliwa kara"

Jednym z wojskowych służących w jednostce "Obereg", zamieszanych w zbrodnie wojenne w Buczy i innych podkijowskich miejscowościach, był 45-letni podpułkownik Weniamin Władimirowicz Mazżerin. Był, bo cztery dni temu został zlikwidowany daleko od linii frontu, w azjatyckiej części Rosji.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) o śmierci rosyjskiego zbrodniarza wojennego poinformował w środę. "Sprawiedliwa kara: w Rosji zlikwidowano podpułkownika rosyjskiego OMON-u, zamieszanego w zbrodnie wojenne w obwodzie kijowskim" - oświadczył HUR w mediach społecznościowych.

Rosjanin zginął 25 października w obwodzie kemerowskim na południu kraju. "25 października 2025 roku na terytorium obwodu kemerowskiego państwa-agresora Federacji Rosyjskiej eksplodował samochód, za którego kierownicą znajdował się zbrodniarz wojenny Mazżerin Weniamin Władimirowicz" - przekazano w komunikacie.

Do komunikatu dołączono nagranie, na którym widać Rosjan popełniających zbrodnie wojenne w obwodzie kijowskim, a następnie samego Weniamina Mazżerina, ćwiczącego np. na siłowni. W dalszej części prawie 1,5-minutowego materiału widać też kierującego autem Rosjanina, jest zbliżenie na jego twarz, a następnie dłoń niezidentyfikowanej osoby, która trzyma dwuprzyciskowy pilot. Chwilę później jest kolejna przebitka - widać na niej stojący na poboczu pojazd, który nagle wylatuje w powietrze. Wygląda na to, że Ukraińcy pochwalili się nagraniem z likwidacji rosyjskiego zbrodniarza wojennego.

Ukraiński wywiad wojskowy zapewnił, że "za każdą zbrodnię wojenną popełnioną przeciwko narodowi ukraińskiemu zostanie wymierzona sprawiedliwa kara". Wyeliminowanie Weniamina Mazżerina to dowód na to, że Kijów nie rzuca słów na wiatr.