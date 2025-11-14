Inflacja wraca do celu, a według najnowszej projekcji NBP może się utrzymać na poziomie 2,5-3 proc. przez kolejne miesiące. To - zdaniem prof. Ludwika Koteckiego, który był gościem Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24 - otwiera drogę do dalszych obniżek stóp procentowych. Ekonomista w rozmowie z Markiem Tejchmanem ocenia, że Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze ściąć stopy "o około 50 punktów bazowych".

Prof. Ludwik Kotecki / Leszek Szymański / PAP

Jeszcze jest miejsce na obniżkę

Profesor Ludwik Kotecki podkreśla, że proces dezinflacji można uznać za trwały. Problem inflacji nam się skończył. W listopadzie inflacja może wynieść dokładnie 2,5 proc., czyli tyle, ile wynosi cel NBP - mówi Kotecki.

Według niego oznacza to jedno: wciąż istnieje przestrzeń do dalszej redukcji kosztu pieniądza.

Jeżeli inflacja będzie się utrzymywała między 2,5 proc. a 3 proc., nie widzę żadnych przeciwwskazań, by stopy obniżać dalej - ocenia ekonomista.

Mocne cięcia były, ale... to nie koniec

W tym roku RPP obniżyła stopy procentowe łącznie o 150 punktów bazowych. Główna stopa NBP wynosi obecnie 4,25 proc. Kotecki uważa jednak, że to nie jest poziom graniczny.

"Stopy są dziś na 4,25 proc. To realnie około 1,5 proc. Myślę, że jeszcze pół punktu procentowego można spokojnie obciąć - podkreśla Profesor.

To oznacza zejście do około 3,75 proc.

Co z ryzykiem wzrostu inflacji?

Ekonomista zaznacza, że nie ma dziś czynników, które mogłyby mocno podbić inflację w horyzoncie 6-8 kwartałów.

Nie widzę ryzyk dla inflacji. Zawsze może wydarzyć się coś nieprzewidzianego, ale obecnie takich zagrożeń po prostu nie ma - twierdzi Kotecki.

Jedyne niewielkie ryzyko może wiązać się z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego w 2026 roku, ale - jak dodaje - nie powinno ono być na tyle silne, aby zatrzymać obniżki.

Niższe stopy procentowe oznaczają, że raty nowych kredytów i tych już wziętych, ale mających zmienną stopę procentową, będą niższe. Mniej jednak zarobimy na lokatach.