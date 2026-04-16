Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.

Pełczyńska-Nałęcz odpowiada Nawrockiemu

Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała prezydentowi, dziękując za poparcie projektu.

"To dobre rozwiązanie dla ludzi i polskich rodzin. To aż do 4 tysięcy złotych realnie w portfelach obywateli. Jesteśmy formacją odpowiedzialną. Dlatego składamy projekty ustaw wyłącznie w oparciu o odpowiedzialny fiskalizm" - napisała na X.

"Dlatego zapytam wprost: Czy podpisze Pan trzy kluczowe ustawy?

1. O akcyzie na alkohol, która przekieruje wzrost jej wpływów na ochronę zdrowia,

2. O ucywilizowaniu fundacji rodzinnych - aby politycy, którzy uciekają od uczciwego dokładania się do budżetu, w końcu wzięli współodpowiedzialność za armię, szkoły i szpitale,

3. O opodatkowaniu big-techów - tak, jak zrobiono to we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Pana koleżanka, premier Giorgia Meloni, perfekcyjnie pokazuje, jak unikać wasalizacji i stawiać na pełną podmiotowość swojego kraju. Warto iść tą drogą" - dodała Pełczyńska-Nałęcz.