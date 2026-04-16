Karol Nawrocki jest "za". Prezydent pozytywnie odniósł się do projektu ustawy Polski 2050 podnoszącego drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. Podkreślił, że takie samo rozwiązanie przewiduje jego projekt ustawy, który trafił "do sejmowej zamrażarki".
"Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram. 11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy 'PIT Zero. Rodzina na plus', zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki" - napisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki na platformie X.