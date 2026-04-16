Karol Nawrocki jest "za". Prezydent pozytywnie odniósł się do projektu ustawy Polski 2050 podnoszącego drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. Podkreślił, że takie samo rozwiązanie przewiduje jego projekt ustawy, który trafił "do sejmowej zamrażarki".

  • Klub Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy z 120 tys. zł do 140 tys. zł.
  • Prezydent Karol Nawrocki poparł tę inicjatywę, podkreślając, że podobne rozwiązanie zawierał jego projekt "PIT Zero. Rodzina na plus" z sierpnia 2025 r.
"Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram. 11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy 'PIT Zero. Rodzina na plus', zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki" - napisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki na platformie X.

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.

Pełczyńska-Nałęcz odpowiada Nawrockiemu

Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała prezydentowi, dziękując za poparcie projektu. 

"To dobre rozwiązanie dla ludzi i polskich rodzin. To aż do 4 tysięcy złotych realnie w portfelach obywateli. Jesteśmy formacją odpowiedzialną. Dlatego składamy projekty ustaw wyłącznie w oparciu o odpowiedzialny fiskalizm" - napisała na X.

"Dlatego zapytam wprost: Czy podpisze Pan trzy kluczowe ustawy? 

1. O akcyzie na alkohol, która przekieruje wzrost jej wpływów na ochronę zdrowia, 

2. O ucywilizowaniu fundacji rodzinnych - aby politycy, którzy uciekają od uczciwego dokładania się do budżetu, w końcu wzięli współodpowiedzialność za armię, szkoły i szpitale, 

3. O opodatkowaniu big-techów - tak, jak zrobiono to we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Pana koleżanka, premier Giorgia Meloni, perfekcyjnie pokazuje, jak unikać wasalizacji i stawiać na pełną podmiotowość swojego kraju. Warto iść tą drogą" - dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Odciążyć klasę średnią. Nie karać za wysiłek

Przygotowany przez posłów Polski 2050 projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który trafił we wtorek do Sejmu, zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 000 zł - dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty - 32 proc.

Według informacji klubu Polski 2050 projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

Według Polski 2050 podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł miałoby przełożyć się na realne odciążenie osób o średnich dochodach - średnio o około 2600 zł rocznie oraz zakończyć sytuację, w której dodatkowa praca, nadgodziny czy premie powodują wejście w wyższy próg podatkowy i de facto "karaniem" za większy wysiłek zawodowy.

Projekt prezydenta Nawrockiego

Prezydencki projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił do Sejmu w sierpniu ub.r. Jak informowała wówczas KPRP, proponowane przez prezydenta zmiany dotyczą m.in. zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci oraz właśnie podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.

W połowie marca br. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że dwa prezydenckie projekty, w tym ten nowelizujący ustawę o podatku PIT, zostały skierowane do pierwszego czytania. Dodał, że "żaden projekt nie jest w zamrażarce".

