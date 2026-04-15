Victor Orban odchodzi po 16 latach zasiadania w Radzie Europejskiej. To koniec pewnej epoki w unijnej polityce - węgierski premier wielokrotnie blokował kluczowe decyzje, zwłaszcza dotyczące wsparcia dla Ukrainy. Jednak wbrew nadziejom części europejskich dyplomatów, Bruksela nie może odetchnąć. Kto zastąpi Victora Orbana?

Unia Europejska, by przeforsować sankcje, budżety i strategiczne decyzje, potrzebuje jednomyślności. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen niemal natychmiast po wyborczej porażce Orbana zaproponowała zmiany zasad głosowania, które miałyby ograniczyć ryzyko blokowania spraw w przyszłości. Von der Leyen chce głosowania większością głosów, zamiast pozwalać poszczególnym państwom na stosowanie weta, które za Victora Orbana było notoryczne w sprawie funduszy dla Ukrainy.

Nowy premier Węgier Peter Magyar deklaruje chęć zacieśnienia współpracy z Brukselą, co może wskazywać na łatwiejsze osiąganie unijnych kompromisów. Sprawa nie wygląda jednak tak jednoznacznie. W Radzie Europejskiej wciąż zasiadają bowiem przywódcy, którzy przejmą rolę "hamulcowych" i będą utrudniać osiąganie konsensusu.

Robert Fico - ostatni sojusznik Kremla

Premier Słowacji przez lata był najbliższym partnerem Orbana w blokowaniu sankcji wobec Rosji i wetowaniu pożyczek UE dla Kijowa. Chcę być konstruktywnym graczem w Unii Europejskiej, ale nie kosztem Republiki Słowackiej - podreślał Fico.

W ubiegłym miesiącu ostrzegł, że może zawetować wypłatę środków dla Ukrainy, jeśli Węgry przegrają wybory. Komentatorzy nie mają wątpliwości: przejmuje pałeczkę od Orbana i "będzie wetował jeszcze mocniej".

Myślę, że oni (Fico i inni przywódcy) są w pełni świadomi ryzyka i konsekwencji wyboru podobnej drogi jak on (Orban) - zauważył unijny dyplomata w rozmowie z "Politico".

Andrej Babisz - "czeski Trump"

Premier Czech, miliarder i populistyczny lider, już pokazał swoją skłonność do polityki w stylu Orbana. Był jednym z nielicznych przywódców, którzy sprzeciwiali się finansowaniu Ukrainy z unijnego budżetu.

Krytykuje również politykę klimatyczną UE, twierdząc, że system handlu emisjami "niszczy czeski przemysł". Choć nie blokuje wszystkich inicjatyw, może znacząco utrudniać negocjacje.

Zamiast blokować wszystko, prawicowcy w Radzie będą raczej trudni w pewnych kwestiach, zwłaszcza w porównaniu z głównym nurtem myślenia wśród innych europejskich przywódców - ocenił jeden z dyplomatów UE.

Giorgia Meloni - pragmatyczna, ale nieprzewidywalna

Premier Włoch stara się balansować między nacjonalistycznymi poglądami a współpracą z UE. W przeciwieństwie do Orbana często wybiera drogę kompromisu.

Jeden z dyplomatów określił ją jako polityka "zupełnie innego gatunku" niż węgierski lider. Inni jednak ostrzegają przed zbytnią pewnością.

Podczas ostatniej Rady Europejskiej jedyną osobą, która zgodziła się z Orbanem, była Meloni. Widać, że istnieje między nimi ideologiczna więź - powiedział unijny dyplomata.

Janez Jansa - sympatyk Donalda Trumpa

Były premier Słowenii, prawicowy populista i sympatyk Donalda Trumpa, może wrócić do władzy po ostatnich wyborach. Choć bywa porównywany do Orbana, różni się od niego podejściem do Ukrainy - popiera jej członkostwo w UE i odwiedził Kijów w 2022 roku, by okazać solidarność.

Jego ewentualny powrót oznaczałby jednak wzmocnienie populistycznego skrzydła w Unii.

Rumen Radev - nowy gracz na scenie

Były prezydent Bułgarii wystartował w wyborach parlamentarnych i - według sondaży - ma duże szanse na zwycięstwo. Jego poglądy mogą stanowić wyzwanie dla unijnej polityki wobec Ukrainy.

Radev stwierdził, że Ukraina jest "skazana na porażkę" i krytykował zwiększanie pomocy wojskowej, określając ją jako "doładowanie Kijowa większą ilością broni". Obarczył też europejskich liderów odpowiedzialnością za "setki tysięcy ofiar".

Jego stanowisko spotkało się z ostrą reakcją Zełenskiego podczas publicznego spotkania w Sofii w 2023 roku.

Choć odejście Orbana kończy okres wyjątkowo otwartej konfrontacji z Brukselą, nie oznacza końca problemów z jednomyślnością w UE. Potencjalni następcy w roli "hamulcowych" mogą działać mniej ostentacyjnie, ale równie skutecznie.