Rewizja przeprowadzona w czwartek w moskiewskiej siedzibie redakcji "Nowaja Gazeta" zakończyła się po 13 godzinach - poinformowała w nocy z czwartku na piątek redakcja. Funkcjonariusze służb siłowych zabrali sprzęt i dokumenty. Komentator gazety Oleg Rołdugin został zatrzymany na 48 godzin. W trakcie rewizji propagandowa stacja RIA Novosti sugerowała, że przeszukania w siedzibie redakcji mają związek z "nielegalnym wykorzystaniem danych osobowych".
- Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną rmf24.pl.
Rewizje, rozpoczęte w czwartek około południa, zakończyły się dopiero około godz. 1 w nocy czasu lokalnego - w Polsce była wtedy północ. Przez cały czas nie było kontaktu z grupą dziennikarzy, którzy znajdowali się w redakcji. Do budynku gazety służby nie wpuściły nawet adwokatów.
Także w czwartek doszło do rewizji w mieszkaniu Olega Rołdugina - znanego w Rosji komentatora gazety - który został przewieziony na przesłuchanie, a później zatrzymany na 48 godzin. Jest on podejrzany o przestępstwo polegające na nielegalnym wykorzystaniu i przekazaniu danych osobowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji oświadczyło, że sprawę karną wszczęto 10 marca i że doszło do wykorzystania zasobów zawierających dane osobowe podczas przygotowania "materiałów o treści negatywnej" w odniesieniu do obywateli Rosji.
"Nowaja Gazieta" do czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę była jednym z ostatnich niezależnych mediów w Rosji. W 2022 roku władze wymusiły zawieszenie wydawania papierowej edycji gazety, a w lutym 2023 roku tytuł ostatecznie stracił oficjalną licencję środka masowego przekazu. O tym, że Kreml zaostrza represję wobec przeciwników władzy również w czwartek przekonali się członkowie Stowarzyszenia Memoriał, działającego na rzecz praw człowieka. Po tym, jak Sąd Najwyższy uznał Memoriał za organizację ekstremistyczną, poinformowali oni, że kończą działalność na terenie Federacji Rosyjskiej.