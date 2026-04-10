Rewizja przeprowadzona w czwartek w moskiewskiej siedzibie redakcji "Nowaja Gazeta" zakończyła się po 13 godzinach - poinformowała w nocy z czwartku na piątek redakcja. Funkcjonariusze służb siłowych zabrali sprzęt i dokumenty. Komentator gazety Oleg Rołdugin został zatrzymany na 48 godzin. W trakcie rewizji propagandowa stacja RIA Novosti sugerowała, że przeszukania w siedzibie redakcji mają związek z "nielegalnym wykorzystaniem danych osobowych".

Rosyjski OMON (zdjęcie poglądowe)

Rewizje, rozpoczęte w czwartek około południa, zakończyły się dopiero około godz. 1 w nocy czasu lokalnego - w Polsce była wtedy północ. Przez cały czas nie było kontaktu z grupą dziennikarzy, którzy znajdowali się w redakcji. Do budynku gazety służby nie wpuściły nawet adwokatów.

Rewizja w mieszkaniu znanego komentatora "Nowej Gaziety"

Także w czwartek doszło do rewizji w mieszkaniu Olega Rołdugina - znanego w Rosji komentatora gazety - który został przewieziony na przesłuchanie, a później zatrzymany na 48 godzin. Jest on podejrzany o przestępstwo polegające na nielegalnym wykorzystaniu i przekazaniu danych osobowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji oświadczyło, że sprawę karną wszczęto 10 marca i że doszło do wykorzystania zasobów zawierających dane osobowe podczas przygotowania "materiałów o treści negatywnej" w odniesieniu do obywateli Rosji.

