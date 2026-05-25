Tragedia w filipińskim mieście Angeles. Dziewięciopiętrowy budynek w trakcie budowy zawalił się podczas gwałtownej burzy, grzebiąc pod gruzami robotników i uszkadzając sąsiedni hostel. Ratownicy walczą z czasem, przeszukując rumowisko w poszukiwaniu zaginionych. Jak informują lokalne służby, w wyniku katastrofy zginęły co najmniej cztery osoby, a los siedemnastu wciąż pozostaje nieznany.
Do tragedii doszło podczas gwałtownej burzy, która przeszła nad miastem liczącym pół miliona mieszkańców, położonym około 80 kilometrów na północ od Manili. W wyniku katastrofy ucierpiał także sąsiedni hostel, w którym przebywali turyści. Setki ratowników, strażaków i służb porządkowych od niedzieli nieprzerwanie przeszukują gruzowisko, licząc na odnalezienie żywych.
Akcja ratunkowa jest wyjątkowo trudna - upływający czas, wysoka temperatura i niestabilne gruzy znacznie utrudniają działania.
Wśród zaginionych są głównie robotnicy budowlani, którzy nocowali w prowizorycznych warunkach tuż obok placu budowy. Według szacunków, na terenie inwestycji pracowało do 70 osób, jednak część z nich wyjechała na weekend do domów. 26 budowlańców zdołało uciec lub zostało uratowanych spod gruzów.
Jak podaje agencja AFP, wśród ofiar śmiertelnych jest malezyjski turysta, który przebywał w zniszczonym hostelu, oraz dwóch robotników, którzy zmarli po wydobyciu z gruzów. Czwarta ofiara, odnaleziona w poniedziałek, nie została jeszcze zidentyfikowana.
Przyczyny katastrofy wciąż nie są znane. Komendant główny filipińskiej policji, generał Jose Melencio Nartatez Jr., zapowiedział wszczęcie śledztwa w sprawie możliwych naruszeń przepisów budowlanych i bezpieczeństwa pracy.
Z kolei szefowa regionalnego inspektoratu pracy, Geraldine Panlilio, ujawniła, że już we wrześniu 2024 roku prace na tej budowie zostały czasowo wstrzymane z powodu poważnych uchybień w zakresie BHP. Robotnicy nie mieli podstawowego wyposażenia ochronnego - kasków, uprzęży czy lin zabezpieczających.