"Nie można jednak wykluczyć, że represyjny aparat reżimu putinowskiego będzie prześladować zwolenników i uczestników najróżniejszych organizacji Memoriału" - uznali działacze. Dodali także, że decyzja Sądu Najwyższego nie należy do sfery prawa i oznacza ona "nowy etap presji politycznej na rosyjskie społeczeństwo obywatelskie".

To nie pierwsze represje reżimu wobec Memoriału

Nie jest to pierwszy raz, gdy rosyjskie władze poddają represjom Memoriał. W 2021 roku władze Rosji zlikwidowały dwie główne struktury Stowarzyszenia: odpowiadającą za obronę praw człowieka i badanie zbrodni totalitaryzmu sowieckiego. Wcześniej zostały one uznane za "agentów zagranicznych". Stało się tak odpowiednio w 2014 i 2016 roku. Uznanie Memoriału za organizację ekstremistyczną stanowi - według obserwatorów - kulminację presji państwa na tę organizację i będzie oznaczać całkowity zakaz działalności na terytorium Rosji, a za współpracę z nią będzie grozić odpowiedzialność karna.

Także w czwartek niezależna rosyjska gazeta "Nowaja Gazieta" poinformowała, że w jej moskiewskiej siedzibie doszło do rewizji. Adwokaci nie zostali dopuszczenie do pomieszczeń redakcji, gdzie znajdują się również niektórzy pracownicy. Gazeta tłumaczy, że nie zna powodu rewizji.

Na swoim koncie w serwisie Telegram z kolei przedrukowała doniesienia państwowego rosyjskiego portalu RIA, który twierdzi, że rewizje mogą być związane ze sprawą dotyczącą nielegalnego wykorzystania danych osobowych. Redakcja "Nowej Gaziety" poinformowała, że zamaskowani funkcjonariusze służb siłowych pojawili się w jej biurze około południa czasu moskiewskiego (godz. 11 w Polsce).

MSW Rosja podało przyczynę rewizji w redakcji "Nowej Gaziety"

Po kilku godzinach powód rewizji w redakcji moskiewskiej gazety ogłosił resort spraw wewnętrznych Rosji. Ogłoszono, że "wszczęto sprawę karną dotyczącą nielegalnego użycia danych osobowych". Portal Nowaja Gazieta.Jewropa, prowadzony przez grupę dziennikarzy "Nowej Gaziety", którzy wyjechali z Rosji podał, że rewizję prowadzili funkcjonariusze Komitetu Śledczego.