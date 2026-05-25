Rosyjska bomba lotnicza spadła ma prywatny dom w obwodzie donieckim. Rosja przeprowadziła też atak rakietowy na cywilny zakład w mieście Dergacze w obwodzie charkowskim, w wyniku czego zginęły dwie osoby, a wiele odniosło obrażenia.

Skutki ataku rakietowego Rosjan na miasto Dergacze.

Szef regionalnych władz Charkowszczyzny Ołeh Syniehubow przekazał, że wojsko rosyjskie przeprowadziło atak rakietowy na cywilny zakład w mieście Dergacze w obwodzie charkowskim, w wyniku czego zginęły dwie osoby, a 22 doznało obrażeń.

Syniehubow powiadomił, że trzech rannych mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym, a pozostali - w stanie średnio ciężkim; lekarze udzielają im wszelkiej niezbędnej pomocy. Atak wymierzony był w jedno z przedsiębiorstw, uszkodzono magazyny, samochody ciężarowe i osobowe - dodał.

Według prokuratury obwodowej w miejscowości Jasnohirka w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły dwie osoby. Rosyjska bomba lotnicza uderzyła tam w dom prywatny.

Wcześniej w poniedziałek ukraińskie władze lokalne powiadomiły, że cztery osoby zginęły, a 34 zostały ranne na skutek rosyjskich ostrzałów w obwodach chersońskim, donieckim i sumskim. Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja wykorzystała do nalotów na sąsiedni kraj 262 drony.

"Rosja w tej wojnie wiele już nie ugra"

"Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że w tej wojnie wiele już nie ugra i albo zwiększy swoje oddziaływanie, żeby poprawić swoją pozycję negocjacyjną, albo będzie jeszcze walczyć przez całe lata" - powiedział w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim gen. dyw. w stanie spoczynku prof. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. W Przedpołudniu Radia RMF24 komentował ostatnie rosyjskie ataki na Ukrainę oraz użycie rakiet "Oresznik".

Putin widzi, że ma pewną lukę związaną z problemami, które przeżywają Stany Zjednoczone, a Europa jest za mało skonsolidowana i zbyt mało spójna. Wykorzystuje to i próbuje ugrać jak najwięcej przed kolejnym etapem tej wojny, czyli przed rozmowami pokojowymi - ocenił generał.

Rosjanie wiedzą już, że kolejne lata wojny raczej nie przyniosą spektakularnych sukcesów Moskwie - mówił ekspert.

Jak zaznaczył, Ukraina coraz skuteczniej wykorzystuje nowoczesne technologie wojskowe i przenosi działania wojenne na teren Federacji Rosyjskiej.

Ukraina zwiększa swoje siły, wykorzystuje nowoczesne technologie i działa w sposób najtrudniejszy do obrony dla Rosji. Okazuje się, że Rosji łatwiej jest walczyć na terytorium Ukrainy niż skutecznie bronić własnego państwa - podkreślił prof. Pacek.