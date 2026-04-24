Czy przywódca Rosji Władimir Putin weźmie udział w szczycie G20 na Florydzie? Doniesienia dziennika „Washington Post” w tej sprawie skomentował prezydent USA Donald Trump. Stwierdził m.in., że jest otwarty na rozmowy z każdym.

Czy Rosjanie dostaną zaproszenie na szczyt?

Dziennik "Washington Post" napisał, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, że Donald Trump zamierza zaprosić rosyjskiego przywódcę na szczyt G20, który ma odbyć się w grudniu w Miami na Florydzie.



Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał mediom, że "nie skierowano jeszcze oficjalnych zaproszeń, ale Rosja jest członkiem G20 i będzie zaproszona na spotkania ministerialne i szczyt liderów".

Co ciekawe, wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Pankin poinformował, że Rosja została zaproszona na szczyt G20 "na najwyższym szczeblu". Zaznaczył, że Moskwa w późniejszym czasie potwierdzi, kto będzie ją reprezentował.



Trump wątpi w przyjazd Putina do USA

Pytany o tę sprawę prezydent USA Donald Trump zapewnił, że nic nie wie o zaproszeniu dla rosyjskiego przywódcy, ale jest otwarty na rozmowy z każdym.

Gdyby (Putin - przyp. red.) przybył, to zapewne byłoby bardzo pomocne - dodał. Podkreślił jednak, że wątpi, by tak się stało.

Rosyjski przywódca ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny. USA nie są stroną Statutu Rzymskiego, na mocy którego powołano w 2002 r. MTK. W sierpniu ubiegłego roku Trump spotkał się z Putinem na Alasce.

Kiedy odbędzie się szczyt G20?

Donald Trump będzie gospodarzem szczytu G20 w dniach 14-15 grudnia 2026 r. To wydarzenie odbędzie się w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie.

Na początku września 2025 r. prezydent Karol Nawrocki poinformował podczas wizyty w Waszyngtonie, że prezydent USA zaprosił go na szczyt.